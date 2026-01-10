Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Satranç Turnuvası

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında çocuklar ve yetişkinler derece için yarıştı; ödüller ve katılım belgeleri verildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:37
Etkinlik ve katılım

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasında onlarca katılımcı dereceye girebilmek için mücadele etti. Turnuva, Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) ile Türkiye Satranç Federasyonu Kastamonu Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da destek verdi. Organizasyon, Merkez Spor Salonu'nda yapıldı ve özellikle çocuk katılımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Turnuva formatı ve ödüller

Turnuva; 14 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 8 yaş ve altı ve açık kategori olmak üzere farklı yaş gruplarında düzenlendi. Açık kategoride ise çeşitli yaşlardan sporcular bir araya gelerek kıyasıya yarıştı.

Final etabında dereceye girenlere madalya, Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı'nın kaleme aldığı "İstiklal Yolu" kitabı, sinema bileti ve kalem hediye edildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara katılım belgesi takdim edildi.

Tören ve teşekkür

Ödül töreninde konuşan Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı ile Türkiye Satranç Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Hilmi Böcek, turnuvaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti. Turnuva, ödül töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

