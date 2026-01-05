Erzurum'da 71 Öğrencinin Hafızlık Gururu

Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu ve Kur’an Kursu'nda tören

Erzurum'da örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi uygulayan Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu ve Kur’an Kursu'nda, 2024-2025 eğitim-öğretim yıllarında hafızlıklarını tamamlayan 71 öğrenci için Hafızlık Belge Takdim Töreni düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile diğer davetliler katıldı. Program boyunca katılımcılar ve izleyiciler arasında heyecan, gurur ve coşku bir arada yaşandı.

Tören, hafızlık eğitimindeki başarıyı ve öğrencilerin azmini vurgulayarak, eğitim-öğretim ile dini eğitimin birlikte yürütüldüğü modelin önemini bir kez daha ortaya koydu.

