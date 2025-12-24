Başkan Altay 31 ilçede 220 bin çocuğa Şivlilik Sevinci Yaşattı

Başkan Altay 31 ilçede 220 bin çocuğa şivlilik mutluluğu yaşattı

Konya geleneği üç ayların maneviyatıyla okullarda yaşatıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’ya özgü köklü bir gelenek olan şivliliği yaşatmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek üç ayların maneviyatını yaşatmak, çocuklar arasında paylaşma ve dayanışma ruhunu artırmak için, Konya’ya özgü bir gelenek olan şivliliğin çok güzel bir fırsat olduğunu ifade etti.