Kastamonu'da Kar Ulaşıma Engel: 611 Köy Yolu Kapalı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 611 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor; İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için yoğun mesai yürütüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:04
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolları sayısı 611'e yükseldi. Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları, bölge genelinde ulaşımı aksatıyor.

Kapalı Köy Yollarının İlçe Dağılımı

Merkez ilçede 38, Abana ilçesinde 10, Ağlı ilçesinde 13, Araç ilçesinde 80, Azdavay ilçesinde 49, Bozkurt ilçesinde 25, Cide ilçesinde 69, Çatalzeytin ilçesinde 36, Daday ilçesinde 20, Devrekani ilçesinde 22, Doğanyurt ilçesinde 20, Hanönü ilçesinde 10, İhsangazi 15, İnebolu 66, Küre ilçesinde 28, Pınarbaşı ilçesinde 27, Seydiler ilçesinde 10, Şenpazar ilçesinde 23, Taşköprü ilçesinde 35, Tosya ilçesinde 35 olmak üzere 611 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

