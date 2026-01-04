DOLAR
Kastamonu'da Karla Kapanan Köyde Rahatsızlanan Yaşlı AFAD ile Hastaneye Ulaştırıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Çocukören köyünde rahatsızlanan yaşlı kadın, AFAD ekiplerinin paletli aracıyla ambulansa teslim edilip Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:55
Çocukören köyünde paletli kar üstü aracıyla müdahale

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Çocukören köyü Tekke Mahallesi'nde rahatsızlanan yaşlı kadının yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istemek üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, paletli kar üstü aracı ile köye ulaşarak yaşlı kadını evinden aldı ve ambulansa teslim etti.

Hasta, daha sonra ambulansla Azdavay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ulaşımın zor olduğu şartlarda sağlık hizmetine erişim sağlandı.

