Kastamonu İhsangazi'de Kartpostallık Kar Manzaraları

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bölge, beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar ve yüksek kesimlerde adeta kartpostallık görüntüler sundu.

Yaylalar, köy yolları ve yürüyüş parkurları beyazlara büründü

İlçenin yüksek kesimleri ile ormanlık alanlarında oluşan manzara; yaylalar, köy yolları ve doğal yürüyüş parkurları üzerinde görsel bir şölen yarattı. Karla kaplanan ağaç ve patikalar, doğa yürüyüşleri için etkileyici sahneler oluşturdu.

Fotoğrafçılar ve havadan görüntüler

Özellikle çevredeki ormanlık alanlarda yoğunlaşan kar örtüsü, doğa fotoğrafçıları için benzersiz açı ve kadrajlar sundu. Ortaya çıkan güzellik, havadan görüntülendi ve bölgenin beyaz örtüyle kaplı panoraması kaydedildi.

Yerel halk ve ziyaretçiler, İhsangazi'nin kış manzaralarını izleyerek fotoğraf ve görüntü kaydederek bölgenin doğal güzelliklerini belgeledi.

