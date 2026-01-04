Kastamonu İhsangazi’de Kartpostallık Kar Manzaraları

Beyaz örtü ilçeye görsel şölen sundu

Kastamonunun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kaplayarak eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. İlçenin yüksek kesimleri ve ormanlık alanları kar sonrası adeta kartpostalları aratmayacak görüntülere sahne oldu.

Kar yağışıyla birlikte yaylalar, köy yolları ve doğal yürüyüş parkurları bembeyaz bir örtüyle bütünleşti ve ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Karla kaplanan ağaçlar, ormanlık alanlarda olağanüstü kompozisyonlar oluşturdu.

Doğa fotoğrafçıları için ideal açılar sunan bu görüntüler, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan güzellik havadan görüntülendi ve bölgenin kar altındaki eşsiz dokusu havadan çekilen karelerle ziyaretçilere aktarıldı.

