DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.779.748,01 -0,33%

Kayapa Şehit Jandarma Eyüp Gürsoy Okulu'nda Yeşil Vatan için fidan dikimi

Kayapa Şehit Jandarma Eyüp Gürsoy İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında selvi ve defne fidanları dikerek çevre bilincini pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:01
Kayapa Şehit Jandarma Eyüp Gürsoy Okulu'nda Yeşil Vatan için fidan dikimi

Kayapa Şehit Jandarma Eyüp Gürsoy Okulu'nda Yeşil Vatan için fidan dikimi

Öğrenciler selvi ve defne fidanlarıyla doğaya katkı sundu

30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bulunan Kayapa Şehit Jandarma Eyüp Gürsoy İlk ve Ortaokulu bahçesinde, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte selvi ve defne fidanları, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Programa; 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, Okul Aile Birliği üyeleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Bekir Güre katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidan dikerek çevreye duyarlılık mesajı verdi.

Muhtar Halil Özçoban, "Çevre bilinci kazandırmayı ve doğaya karşı sorumluluk duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan çalışmada, öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak yeşil bir gelecek için somut bir adım attı" dedi.

Etkinlik boyunca öğrencilere ağaç dikmenin önemi, doğanın korunması ve Yeşil Vatan bilinci hakkında bilgiler verildi. Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen çalışma, öğrencilerde çevre farkındalığını artırdı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla benzer etkinliklerin eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği belirtildi. Fidan dikim etkinliği, öğrenci, öğretmen ve davetlilerden büyük ilgi gördü.

30 AĞUSTOS ZAFER MAHALLESİ’NDE BULUNAN KAYAPA ŞEHİT JANDARMA EYÜP GÜRSOY İLK VE ORTAOKULU...

30 AĞUSTOS ZAFER MAHALLESİ’NDE BULUNAN KAYAPA ŞEHİT JANDARMA EYÜP GÜRSOY İLK VE ORTAOKULU BAHÇESİNDE, YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

30 AĞUSTOS ZAFER MAHALLESİ’NDE BULUNAN KAYAPA ŞEHİT JANDARMA EYÜP GÜRSOY İLK VE ORTAOKULU...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli’nde Büyükbaş Hayvanlarda Hastalıktan Ari Kontrolleri Sürüyor
2
İHA Duyurdu, Avusturya’dan Yardım: 75 Yaşındaki Hasan Gürbüz’e Destek
3
Gaziantep’te Senem Sevdim bronz dökümde ustalaştı: Siparişlere yetişiyor
4
Müzikli terapiyle yumurta verimi arttı: Kars'ın Bulanık'ında üretici deneyi
5
125 cc Motosikletle 1.200 km: Sivaslı Berkan Çalmuk'ın İnat Yolculuğu
6
Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşüm Başladı: Gülpınar 250 Birimi Kamulaştırdı
7
Eskişehir'de Salep Üretimi Canlanıyor: ESOGÜ'den Yüksek Verim İddiası

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış