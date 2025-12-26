Kayıboyu Mahallesi'nde cadde ve sokaklar yenileniyor

Bilecik Belediyesi tarafından Kayıboyu Mahallesi'nde devam eden çalışmalarla cadde ve sokaklar yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kilit parke taşı çalışmaları, mahalledeki ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Çalışmalar kapsamında çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlarda da düzenleme yapılıyor. Enerji ve doğalgaza ait alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla başlayan uygulamalar sayesinde mahalle sakinleri çamur ve tozdan kurtulacak.

Muhtarın memnuniyeti

Mahalle Muhtarı Salih Yıldız, yürütülen çalışmaları büyük bir sevinçle takip ettiklerini belirterek, "Belediye Başkanımıza daha önce söylediğimiz taleplerimiz yerine getirildiği için çok mutluyuz. Sağ olsun arkadaşlar mahallemizde kapsamlı bir çalışma yürütüyorlar. Kışa girmeden çalışmaların tamamlanması ve çamurdan kurtulmamız bizleri çok sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, çalışanlara çay ikram etti.

