Kaymakam Uçar Kuşça Köyünde Vatandaşlarla Buluştu

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, SYDV ve KHGB yöneticileriyle Kuşça Köyünde ev ziyaretleri yaparak vatandaşların taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:55
Yenipazar Kaymakamlığı'ndan yerinde ziyaret

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Kuşça Köyünde, Kaymakam Mehmet Salih Uçar vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Kaymakam Uçar'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Elif Ceylan Kara ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Osman Aygüneş eşlik etti.

Resmiyetten uzak ve samimi ortamlarda gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde köy halkıyla birebir sohbetler yapıldı. Ziyaretlerde bazı evlerde çay eşliğinde hal hatır sorulurken, bazı görüşmelerde köyün geçmişi ve bugünü üzerine değerlendirmeler paylaşıldı.

Vatandaşlar günlük yaşamlarına dair düşünce, talep ve beklentilerini doğrudan yetkililere iletti. Aktarılan her konu dikkatle not alındı ve çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

"Devlet olarak vatandaşımızın her zaman yanındayız. Köylerimizde hemşerilerimizi kendi evlerinde dinlemek, onların taleplerini yerinde görmek bizim için çok kıymetli. İletilen her konunun takipçisi olacağız"

Ziyaret, yetkililerin iletilen taleplerin takipçisi olma vurgusuyla son buldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

