Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Konseri — Cumhuriyetin 102. Yılı

Etkinlik ve Katılımcılar

Kayseri'de Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Konseri", Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Konser, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle sahnelendi.

Programda ağırlıklı olarak türkü ve marşlar seslendirildi. Etkinlikte, ERÜ'den emekli Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci Cumhuriyet'in kuruluş aşamalarını anlattı; ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri de sahne aldı.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Konser, Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde gerçekleştirilen anlamlı etkinlikler arasında yer aldı ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

