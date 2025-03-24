Kayseri'de Motosikletçilerden Kanser Hastalarına Destek

Kayseri'de Motosikletçilerden Anlamlı Destek

Kayseri'de, kanser tedavisi gören çocuklar için Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü üyeleri, kan bağışı gerçekleştirerek önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Etkinlik, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde yapıldı.

Sosyal Farkındalık ve Destek

Kulüp Başkanı Salih Mert Uysal, Antalya'nın en büyük motosiklet gruplarından biri olduklarını belirterek, sosyal farkındalık için bir araya geldiklerini ifade etti. Uysal, "Kanser hastası çocukların tedavisinde gerekli kan ihtiyacını karşılamak için ekip olarak yola çıktık. Sadece motor üstünde giden arkadaşlar olmayıp, sosyal sorumluluk projeleri üreten bir ekip olarak burada bulunmak istedik," dedi.

60 kişilik bir ekiple kan bağışında bulunduklarını aktaran Uysal, ilerleyen günlerde de benzer etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.

Duyarlı Motosikletçiler

Grup üyelerinden Arif Güven Şahin, motosikletliler olarak bu etkinlikte yer almanın önemine dikkat çekerek, kanser hastalarına destek olmak için yola çıktıklarını belirtti. Yılmaz Caner ise, duyarlı bir grup olduklarını ve insanlara yardım etmek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Ayrıca, Alaattin Bozkurt, hayatında ilk kez kanser hastası birine can olmak için kan bağışı yaptığını kaydetti.

Kayseri'de kanser tedavisi gören çocuklar için motosiklet kulübü üyeleri kan bağışında bulundu.

Kayseri'de kanser tedavisi gören çocuklar için motosiklet kulübü üyeleri kan bağışında bulundu.