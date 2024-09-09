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Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali Coşkusu

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Çanakkale'de gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Renkli konserler ve bisiklet turları ile dolu bir hafta sonu yaşandı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:38
Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali Coşkusu

Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de Son Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale, son gününde birbirinden renkli etkinliklerle son buldu.

Bisiklet Turu ile Şehitler Anıldı

Festival kapsamında, 13. Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) tarafında gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından 500 bisikletçi, şehit ve gazileri anmak amacıyla 48 kilometre pedal çevirdi. Turlar, Kilitbahir Kalesi önünden başlayarak Şahindere Şehitliği ve ardından Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaştı. Parkur, başlangıç noktasına dönüş yaptı.

Napoliten Konseri ile İtalyan Müziği Rüzgarı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Napoliten Konseri'nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İtalyan müziğinin en güzel örneklerini sundu. Duygu dolu İtalyan halk şarkılarından oluşan etkinlikte, ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Gençlerle Buluşma

Yazar Yiğit Aksoy, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Çocuklar İçin Renkli Etkinlikler

Çocuk etkinliklerinin yer aldığı Çocuk Köyü, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda minik misafirlerini son kez ağırladı. Çocuk tiyatrosu 'Maşa ile Koca Ayı' ve 'Bremen Mızıkacıları' gibi gösterimler büyük ilgi gördü.

Gökhan Türkmen Hayranlarıyla Buluştu

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, pop müziğin sevilen ismi Gökhan Türkmen, Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı. Gökhan Türkmen söylediği şarkılarla alanı dolduran on binlerce dinleyiciye unutulmaz bir akşam yaşattı. Türkmen, "Çanakkale harika bir yer, kahramanlıklarla dolu. Burada olmaktan çok keyif alıyoruz," diyerek hayranlarına teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale, son gününde de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale, son gününde de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale, son gününde de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale, son gününde de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale, son gününde de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

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