Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge, Kayseri'de rüzgarın 50-90 km/saat hızla esmesi beklendiğini duyurdu; ulaşım, çığ, çatı uçması ve baca gazı risklerine karşı uyarı yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:14
Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Kayseri ve çevresinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı yönünde uyarıda bulundu. Vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması istendi.

Uyarının detayları

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kayseri ve çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızın 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat olarak tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, olası etkiler arasında ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi bulunduğu; bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, bölgedeki gelişmelerin takip edilmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin önceden alınmasını tavsiye etti.

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, KAYSERİ'DE YARIN KUVVETLİ RÜZGAR VE...

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, KAYSERİ'DE YARIN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINANIN ETKİLİ OLACAĞI BELİRTİLEREK VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNULDU.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti: Trafik Lambasına Tutundular
2
Samsun Batı Çevre Yolu'nun Temeli Atıldı: 16,3 km, 6 Şerit
3
Bingöl'de 2 bin 59 TOKİ sosyal konutunun kurası çekildi
4
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor: İlçe ve Kırsalda 7/24 Çalışma
5
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Düzenlemesi Sona Yaklaşıyor
6
Şırnak’ta Sosyal Kart başlıyor — Belediye ihtiyaç sahibi ailelere destek
7
Batman'da kırsalda kar 1 metreyi aştı: Köy ve mezra yolları kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları