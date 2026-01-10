Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Kayseri ve çevresinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı yönünde uyarıda bulundu. Vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması istendi.

Uyarının detayları

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kayseri ve çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızın 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat olarak tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, olası etkiler arasında ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi bulunduğu; bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, bölgedeki gelişmelerin takip edilmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin önceden alınmasını tavsiye etti.

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, KAYSERİ'DE YARIN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINANIN ETKİLİ OLACAĞI BELİRTİLEREK VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNULDU.