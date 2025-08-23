Kazdağları: 300 Milyon Yıllık Masif ve 800 Bitki Türüyle Eşsiz

İda-Madra Jeopark Araştırmaları ve Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın Değerlendirmesi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan, İda-Madra Jeopark Araştırmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalarla Kazdağları'nın jeolojik ve ekolojik açıdan Türkiye'nin en özellikli dağlarından biri olduğunu vurguladı.

Soykan, Edremit'teki Kazdağları'nın 300 milyon yıllık kayaçlardan oluşan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, dağın ülkenin oluşumunda mihenk taşı niteliğindeki 14 masiften biri olduğunu kaydetti. Konuyla ilgili olarak Soykan, "Kazdağları masifi, Uludağ, Saruhan, Menteşe, Kırşehir gibi 14 civarındaki masiften biri. Bu nedenle de Türkiye'nin oluşumunda ve gelişiminde mihenk taşlarından bir tanesi olma özelliğini taşıyor." dedi.

Kazdağları'nın bitki çeşitliliğine dikkat çeken Soykan, bölgenin eşsiz bir flora zenginliğine sahip olduğunu söyledi. Soykan'ın aktardığına göre: "Burada 800 civarında bitki çeşidi bulunuyor. Bunlardan 79 tanesi endemik. Söz konusu bitkilerin 29'u sadece bu dağa özgü. Bunlar, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz bitkiler. Kazdağları, jeolojik ve ekolojik açıdan Türkiye'nin en özellikli dağlarından biri."

Soykan, Kazdağları'nın bu zenginliğini, ana kaya yapısı ve iklim özellikleri gibi faktörlerin bir araya gelmesine bağladı ve bölgenin korunmasının önemine işaret etti.

