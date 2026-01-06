Kazdağları'nda -12 Derecede Donan Şelale Dron Görüntüleriyle Büyüledi

Çanakkale Kazdağları Öküzdere'de hava -12 derecede şelale dondu; buz kaplı manzara, idanınrotası sosyal medya yöneticisi Aydın Mutlu tarafından dron ile görüntülendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:28
Buz örtüsü ve doğanın görsel şöleni dron ile kaydedildi

Çanakkale sınırları içinde yer alan Kazdağları'nda, hava sıcaklıklarının düşmesiyle dikkat çekici bir doğa olayı ortaya çıktı. -12 derecede donan şelale, bölgeye gelenleri hayran bırakan bir görsel şölene dönüştü.

Kazdağları, bin 774 metre yüksekliğiyle; çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle öne çıkıyor. Ormanları ve su ekosistemleri nedeniyle halk arasında 'Bin pınarlı dağ' olarak da bilinen bölge, soğuk hava koşullarında farklı yüzünü gösterdi.

Öküzdere bölgesinde bulunan şelale, sıcaklıkların düşmesiyle tamamen buzla kaplandı. Donan şelaleyi gören ziyaretçiler, oluşan manzara karşısında şaşkınlık ve beğeniyle tepki verdi.

O anlar, idanınrotası sosyal medya yöneticisi Aydın Mutlu tarafından dron ile görüntülendi. Elde edilen görüntüler, bölgenin kışın da ne denli etkileyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

