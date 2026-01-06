Kazdağları'nda -12 Derecede Donan Şelale Dron Görüntüleriyle Büyüledi

Buz örtüsü ve doğanın görsel şöleni dron ile kaydedildi

Çanakkale sınırları içinde yer alan Kazdağları'nda, hava sıcaklıklarının düşmesiyle dikkat çekici bir doğa olayı ortaya çıktı. -12 derecede donan şelale, bölgeye gelenleri hayran bırakan bir görsel şölene dönüştü.

Kazdağları, bin 774 metre yüksekliğiyle; çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle öne çıkıyor. Ormanları ve su ekosistemleri nedeniyle halk arasında 'Bin pınarlı dağ' olarak da bilinen bölge, soğuk hava koşullarında farklı yüzünü gösterdi.

Öküzdere bölgesinde bulunan şelale, sıcaklıkların düşmesiyle tamamen buzla kaplandı. Donan şelaleyi gören ziyaretçiler, oluşan manzara karşısında şaşkınlık ve beğeniyle tepki verdi.

O anlar, idanınrotası sosyal medya yöneticisi Aydın Mutlu tarafından dron ile görüntülendi. Elde edilen görüntüler, bölgenin kışın da ne denli etkileyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

KAZDAĞLARI’NDAKİ ŞELALE SOĞUK HAVALARIN ETKİSİYLE DONDU. DONAN ŞELALE GÖRENLERİ ADETA BÜYÜLÜYOR.