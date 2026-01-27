Kemalpaşa’da Mandalina Bereketi Torpidoya Taştı

Artvin Kemalpaşa’da bereketli mandalina hasadında poşetler yetmeyince ürünler araç torpido ve iç bölümlere yerleştirildi; narenciye sezonu en tatlı döneminde.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde sezonun en lezzetli narenciyesi hasat edildi

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bu yıl da bereketli geçen mandalina hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Doğal ve organik yöntemlerle yetiştirilen mandalina ve portakallar, mevsimin en tatlı döneminde bahçelerden toplandı.

Toplanan ürünlerin miktarı poşetlerin yetersiz kalmasına neden olunca, üreticiler ve misafirler araçların torpido, kapı cepleri ve koltuk araları gibi iç bölümlerini de kullanmak zorunda kaldı. Hasat sırasında dalında olgunlaşan mandalinaların tek tek toplanması ve araçlara taşınması amatör kameralara yansıdı.

Bölge halkı için narenciye, çayın ardından önemli gelir kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor; özellikle misafirlere mandalina ve portakal ikramı geleneksel bir uygulama olarak sürüyor. Bazen poşetler dolduğunda ürünler araç bagajı ve iç bölümlere yerleştiriliyor.

Emin Üçüncü ilçede narenciye üretiminin yaygın olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: 'İlçemizde mandalina ve limon başta olmak üzere narenciye ürünleri doğal ve organik olarak yetişiyor. Şu an tam sezonu ve en tatlı dönemindeyiz. Dışarıdan ve komşu illerden gelen misafirlerimiz mandalina ve portakal toplamak istiyor. Biz de onlarla birlikte bahçelere gidiyoruz. Bazen poşetler yetersiz kalıyor, bu nedenle topladığımız ürünleri araçların içine koyuyoruz. Daha sonra misafirlerimiz bunları poşetleyip dağıtıyor. İlçemize gelen misafirlerimizi imkânlarımız dâhilinde doğal ürünlerle uğurluyoruz'

Şule Ceylan ise, Artvin Çoruh Üniversitesi'nde akademisyen olduğunu belirterek deneyimini aktardı: 'Aslen Mersinliyim. Artvin’in doğal güzelliklerini sevdiğim için burada kaldım. Bugün Kemalpaşa’ya geldik. Emin arkadaşımız bize eşlik etti ve bizi mandalina bahçesine getirdi. Poşetlerimizi doldurduk. Poşetlere sığmayan mandalinaları aracımızın farklı bölümlerine koyduk. Hepsini Artvin’deki arkadaşlarımıza dağıtacağız'

Hasat görüntüleri, Kemalpaşa'nın doğal üretim kapasitesini ve bölge halkının misafirsever yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları