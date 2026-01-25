Kemer'de Sağanak Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Kemer Belediyesi ekipleri sağanak sonrası mazgalları temizleyip, su basan ev ve işyerlerinde tahliye yapıyor; vatandaşlara 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:25
Kemer'de Sağanak Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Kemer'de Sağanak Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağmurun dinmesinin ardından Kemer genelinde temizlik ve yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Merkez Mahallesi 145 sokak, Kiriş Mahallesi Adile Naşit Caddesi ve Kemer’in diğer bölgelerinde başlayan çalışmalar kapsamında ekipler, mazgalların temizliğini aksatmadan sürdürüyor; aynı zamanda su basan ev ve iş yerlerinde temizlik ve tahliye operasyonları gerçekleştiriliyor.

Belediye ekiplerinin, yarın için yapılan sağanak yağmur uyarısına karşı tedbirlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini duyurdu.

Başkan çalışmaları denetledi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu de sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Topaloğlu, 'Kemer’de yaşanan sağanak yağmur nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın imdadına koşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Su basan ev, işyeri ve bazı otellerdeki suyun tahliyesini hızlı bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Yarın da şiddetli sağanak uyarısı var. Gerekmedikçe vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Belediye ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışıyor' dedi.

BAŞKAN TOPALOĞLU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

BAŞKAN TOPALOĞLU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

BAŞKAN TOPALOĞLU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Kurum: 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu
2
BEUN Fen Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
3
Patnos'ta Karla Mücadele: Köylerde Dayanışma Seferberliği
4
Kemer'de Sağanak Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor
5
Korgan Meydan Projesi Hızla İlerliyor: 520 m² Begonit Zemin
6
BEUN Tıp Fakültesi'ne Erişilebilirlik Belgesi ve Logolu Bayrak
7
Elazığ Palu'da Buz Sarkıtları Görenleri Şaşırttı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları