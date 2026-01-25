Kemer'de Sağanak Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağmurun dinmesinin ardından Kemer genelinde temizlik ve yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Merkez Mahallesi 145 sokak, Kiriş Mahallesi Adile Naşit Caddesi ve Kemer’in diğer bölgelerinde başlayan çalışmalar kapsamında ekipler, mazgalların temizliğini aksatmadan sürdürüyor; aynı zamanda su basan ev ve iş yerlerinde temizlik ve tahliye operasyonları gerçekleştiriliyor.

Belediye ekiplerinin, yarın için yapılan sağanak yağmur uyarısına karşı tedbirlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini duyurdu.

Başkan çalışmaları denetledi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu de sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Topaloğlu, 'Kemer’de yaşanan sağanak yağmur nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın imdadına koşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Su basan ev, işyeri ve bazı otellerdeki suyun tahliyesini hızlı bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Yarın da şiddetli sağanak uyarısı var. Gerekmedikçe vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Belediye ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışıyor' dedi.

