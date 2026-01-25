Siirt Şirvan Daltepe'de 60 Yaşındaki Hasta 5 Saatte Hastaneye Sevk Edildi

Karla kapalı yol ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Daltepe köyü'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda yaşayan Bedrettin Kavit (60), aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 5 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Yolun açılmasının ardından hasta, 112 acil servis ekiplerine teslim edilerek sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Köy sakinleri, kurtarma çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Başta Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine ve karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışmayla köyümüze ulaştılar ve hastamızı sağlık ekiplerine teslim ettiler' ifadelerini kullandı.

