Çatak'ta İki Ayrı Çığ: Adnan Menderes Mahallesi'nde Araç Kar Altında

Van Çatak'ta Adnan Menderes Mahallesi'ne dün gece saat 23.00'te iki çığ düştü; araç hasar gördü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:47
Gece yarısı düşen çığların etkileri

Van’ın Çatak ilçesinde toplu konutların bulunduğu Adnan Menderes Mahallesi'ne dün gece saat 23.00 sıralarında iki ayrı çığ düştü.

Çığların etkisiyle konutlar çevresinde park halinde bulunan bir araç kar kütlesi altında kalarak kısmen zarar gördü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Murat Tomay, olayı şu sözlerle anlattı:

"Dün gece saat 23.00 sularında büyük bir ses ve gürültüyle dışarı çıktık. Evlerin üzerine doğru iki adet büyük çığ düştü. Geç saatte olması can ve kaybının önüne geçti. Çığ altında kalan aracı kendi imkanlarımızla çıkardık. Daha önce de aynı bölgede, yol güzergahı dahil olmak üzere 5-6 kez çığ düşmüştü. Yaz aylarında ise kaya kopmaları ve toprak kaymaları yaşanıyor. Kaymakamlığımız ve belediyemiz elinden geleni yapıyor ancak biz kalıcı bir çözüm istiyoruz. Tüm mahalle sakinlerimize geçmiş olsun"

Yetkililer, bölgede inceleme ve kontrol çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşları yeni çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

