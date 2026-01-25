Kırşehir Görme Engelliler Erciyes’te Kaynaştı

Kırşehir Görme Engelliler Derneği, üyelerin kaynaşması için Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ne gezi düzenledi; katılımcılar doğada buluştu, SYDV'ye teşekkür edildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:51
Kırşehir Görme Engelliler Erciyes’te Kaynaştı

Kırşehir Görme Engelliler Erciyes’te Kaynaştı

KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir Görme Engelliler Derneği tarafından, görme engelli üyelerin sosyalleşmesi ve kaynaşması amacıyla Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’ne gezi programı düzenlendi.

Dernek öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte görme engelli bireyler, Erciyes’te keyifli vakit geçirerek sosyal hayata daha aktif katılım sağladı. Program kapsamında katılımcılar hem doğayla buluştu hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik sonrası Kırşehir Görme Engelliler Derneği yetkilileri, organizasyona verdikleri desteklerden dolayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Görme engelliler adına sosyal aktivite faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

KIRŞEHİR GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ TARAFINDAN, GÖRME ENGELLİ ÜYELERİN SOSYALLEŞMESİ VE KAYNAŞMASI...

KIRŞEHİR GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ TARAFINDAN, GÖRME ENGELLİ ÜYELERİN SOSYALLEŞMESİ VE KAYNAŞMASI AMACIYLA KAYSERİ ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NE GEZİ PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araban'da Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş Güven Tazeledi
2
Çermik'te Köylüler İmeceyle 50 Metrekarelik Bozuk Yolu Onardı
3
Antalya'da Fırtına Dinince Sahile Vuran Çöpler ve Yol Çökmeleri Endişe Yarattı
4
Meteoroloji Uyarısı: Aydın'da Kuvvetli Fırtına (26 Ocak 2026)
5
Kırşehir Görme Engelliler Erciyes’te Kaynaştı
6
Çatak'ta İki Ayrı Çığ: Adnan Menderes Mahallesi'nde Araç Kar Altında
7
Muratpaşa'da 2025'te 928 bin 662 kilogram Atık Ayrıştırıldı — Çevreci Komşu Kart

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları