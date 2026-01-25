Meteoroloji Uyarısı: Aydın'da Kuvvetli Fırtına (26 Ocak 2026)

Meteoroloji Uyarısı: Aydın'da Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ile İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre Aydın genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Uyarının Detayları

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan uyarıya göre 26 Ocak 2026 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Aydın il genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Rüzgarın 50-75 kilometre/saat hızla fırtına, yer yer ise 75-90 kilometre/saat hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın 26 Ocak 2026 Pazartesi saat 06.00dan itibaren etkili olacağı ve gece saat 23.59a kadar süreceği tahmin edilirken, Aydın genelinde risk seviyesinin sarı kod ile değerlendirildiği belirtildi.

Olası Riskler ve Alınması Gereken Tedbirler

Yetkililer, kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini bildirerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını vurguladı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELERE GÖRE, AYDIN GENELİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR.