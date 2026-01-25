Meriç ve Tunca Nehirlerindeki Yükseliş Çiftçiye Umut Verdi

Yağışlarla Meriç ve Tunca debileri yükseldi; Meriç 133'ten 260 m3/s'ye, Tunca 5'ten 8 m3/s'ye çıktı. Çiftçiler ekim ve verim beklentisiyle umutlu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:29
Komşu ülke Bulgaristan ve bölgede yaklaşık bir hafta boyunca etkili olan yağışlar, kentin en önemli su kaynakları olan Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinde yeniden yükselişe yol açtı. Bu gelişme, 2024 ve 2025 yaz aylarında mevsim normallerinin altında kalan yağışlar nedeniyle kuraklık yaşayan Edirne için kritik bir rahatlama sağladı.

Debi artışlarında ölçümler

Devlet Su İşleri verilerine göre, Tunca Nehri Suakacağı Ölçüm İstasyonu’nda 22 Ocak 2025 tarihinde saniyede 5 metreküp olarak ölçülen debi, kısa sürede 8 metreküp/saniyeye yükseldi. Yaklaşık bir ay önce yapılan ölçümlerde debinin 3 metreküp/saniye seviyesinde olduğu belirtiliyordu; bu artış sulama ihtiyacının yoğun olduğu tarım arazileri açısından önem taşıyor.

Meriç'te kritik yükseliş

Meriç Nehri de benzer bir toparlanma gösterdi. Devlet Su İşleri Kirişhane Ölçüm İstasyonu verilerine göre, geçen yıl aynı dönemde 133 metreküp/saniye olan Meriç debisi, son ölçümlerde 260 metreküp/saniyeye çıktı. Bir ay önce ölçülen 147 metreküp/saniye ile kıyaslandığında görülen artış, yazlık sulama sezonu öncesi barajlar ve sulama kanalları için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Çiftçiler umutlu

Bölgede tarımla uğraşan vatandaşlardan Savaş Armutkıran, yağışların üretici açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: "Barajlarımız susuz kalmıştı, bu gelen sular çok verimli oldu. Barajların dolması için iyi geldi. Toprağa bereket oldu. Su berekettir. Çiftçiye, toprağa, ağaçlara ve doğaya faydalı olur. Daha çok yağış bekliyoruz".

Yaşanan su artışının, özellikle çeltik, ayçiçeği ve buğday üretimiyle öne çıkan Edirne Ovası’nda ekim planlaması ve verim beklentilerini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

