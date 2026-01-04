DOLAR
Kepez Belediyesi Duacı'ya 800 m² Köpek Oyun Parkı Kazandırdı

Kepez Belediyesi, Duacı Mahallesi'ndeki 36 bin m² Edip Akbayram Gençlik Parkı'na, 2 parkurlu 800 m² köpek oyun parkı inşa etti; yakında hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:57
Hayvan dostu alan Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda açılıyor

Kepez Belediyesi, Duacı Mahallesi'nde yer alan 36 bin metrekarelik Edip Akbayram Gençlik Parkı içerisine, iki parkurdan oluşan 800 metrekarelik Köpek Oyun Parkı kazandırdı.

Park, köpeklerin hem güvenle oyun oynayabileceği hem de eğitim alabileceği şekilde tasarlandı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan oyun unsurları, hayvanların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyecek biçimde düzenlendi.

Toplam 800 metrekarelik alana yayılmış park, büyük ve küçük köpekler için iki ayrı parkur şeklinde planlandı. Parkta kum havuzu, tırmanma rampaları, lastik halkalar, zıplama lastikleri, denge tahtası ve ayarlanabilir engeller gibi ekipmanlar bulunuyor.

Ayrıca hayvanların güvenliği ve konforu için yumuşak minderler, su ve dinlenme alanları oluşturuldu. Köpek sahiplerinin konforu düşünülerek park içinde oturma alanları da yer alıyor.

Kepez Belediyesi yetkilileri, parkın önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini belirtti. Yeni oyun parkı, bölgedeki evcil hayvan sahiplerine ve hayvan dostu toplum anlayışına önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

