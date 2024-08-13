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Kibyra Antik Kenti'nde Perseid Meteor Yağmuru Gözlemleri

Kibyra Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi, tarihi yapıların eşliğinde bu gece muhteşem görüntüler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 05:08
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 05:18
Kibyra Antik Kenti'nde Perseid Meteor Yağmuru Gözlemleri

Kibyra Antik Kenti'nde Perseid Meteor Yağmuru Gözlemlendi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kibyra Antik Kenti, bu gece Perseid meteor yağmuruna ev sahipliği yaptı. Tarih severler ve fotoğraf tutkunları, antik kentin eşsiz gökyüzü manzaraları eşliğinde bu doğal olayı gözlemlemek için bir araya geldiler.

Kibyra'nın Tarihi ve Doğal Güzellikleri

Kent merkezine 108 kilometre mesafedeki Kibyra, Medusa mozaiği ve yaklaşık 1300 yıl aradan sonra su akmaya başlayan anıtsal çeşmesiyle dikkat çekmektedir. Bu antik kentin sunduğu gece manzaraları, ziyaretcileri adeta büyülemektedir.

Kazı Çalışmaları ve Gece Etkinlikleri

Kibyra'nın arkeolojik kazılarını yürüten Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu antik kentin 500 hektar alana yayıldığını ve dört kültür bölgesinin kesişim noktasında yer aldığını ifade etti. 2006 yılından itibaren süregelen kazıların ardından MÖ 300 ile MS 700 yılları arasındaki yaşamın izlerine ulaştıklarını söyledi.

Muhteşem Görüntüler İçin Özel İzin Gerekiyor

Özüdoğru, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile yürütülen çalışmalarda önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, özellikle anıtsal çeşme yapısının geceleri eşsiz bir görsel şölen oluşturduğuna dikkat çekti. Gece etkinliklerinin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak özel izinlerle yapılabileceğini vurguladı. Bu etkinliğe katılan fotoğrafçılar ve gökyüzü tutkunları, anıtsal yapının altında muhteşem görüntüler yakaladı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi. Antik kentte yer alan sütunlarla Samanyolu galaksisi güzel görüntüler oluşturdu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi. Antik kentte yer alan sütunlarla Samanyolu galaksisi güzel görüntüler oluşturdu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi. Antik kentte yer alan sütunlarla Samanyolu galaksisi güzel görüntüler oluşturdu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi. Antik kentte yer alan sütunlarla Samanyolu galaksisi güzel görüntüler oluşturdu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi. Antik kentte yer alan sütunlarla Samanyolu galaksisi güzel görüntüler oluşturdu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi. Antik kentte yer alan sütunlarla Samanyolu galaksisi güzel görüntüler oluşturdu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi. Antik kentte yer alan sütunlarla Samanyolu galaksisi güzel görüntüler oluşturdu.

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