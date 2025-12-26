Kilis STK’larından Gazze için 1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde 'İnsanlık Yürüyüşü' çağrısı

Kilis STK’larından 1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde "İnsanlık Yürüyüşü" çağrısı

STK temsilcileri Gazze’deki insani krize dikkat çekti

Kilis’te bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilecek "İnsanlık Yürüyüşü" için kamuoyuna çağrıda bulundu. Toplantıda konuşan Ahmet Cihat Aktı, Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımın, modern tarihin en ağır sınavlarından biri olduğunu vurguladı.

Aktı, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı toplumu bilgilendirme sorumlulukları olduğunu belirterek, yaşananlara uluslararası alanda çifte standart uygulandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) 18 Aralık 2025 tarihli raporuna atıfta bulunan Aktı, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 70 bin 668 kişinin hayatını kaybettiğini, 171 bin 152 kişinin yaralandığını aktardı. Aktı, ateşkes döneminde dahi can kayıplarının sürdüğünü belirterek, ateşkesten bu yana 394 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 75 kişinin yaralandığını ve enkaz altından 634 cenazenin çıkarıldığını kaydetti.

Aktı, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı bünyesinde 400’ü aşkın sivil toplum kuruluşu ile birlikte kamu vicdanını canlı tutmayı amaçladıklarını söyledi. Katılım çağrısını yineleyen temsilci, 1 Ocak’ta saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde düzenlenecek yürüyüşü selamladıklarını ve aynı sabah Kayabaşı Camii’nde kılınacak sabah namazı buluşmasına vatandaşları davet etti.

