Kilis'te Sahipsiz Deve Kuşu Koruma Altına Alındı

Kilis'te Deve Kuşu Koruma Altında
Kilis ilinin Akçabağlar köyünde arazide bulunan sahipsiz bir deve kuşu, çevredeki vatandaşların duyarlılığı sayesinde Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirildi.
Hızlı Müdahale ile Yakalandı
Olayın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden gelen profesyonel ekipler, deve kuşunu yakalamak için harekete geçti. Bir süre süren kovalamacanın ardından, bitkin haldeki deve kuşu başarılı bir şekilde yakalandı. Hayvanat Bahçesinde Koruma
Şu anda hayvanat bahçesinde güvenli bir ortama alınan deve kuşu, gerekli bakımlarının yapılmasının ardından sağlığına kavuşturulacak.
Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.