Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecilerle Buluştu

Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Kilis Polisevi'nde gazetecilerle bir araya geldi; katkıları için teşekkür etti, gazeteciler yeni görevi için başarı diledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:05
Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecilerle Buluştu

Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle buluştu

Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı, basın mensuplarının yoğun katılımıyla Kilis Polisevi'nde gerçekleştirildi.

Programda teşekkür ve veda mesajı

Programda konuşan Vali Şahin, gazetecilerin kentin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Konuşmasında, görevi süresince basınla yürütülen iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Şahin'in, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Trabzon Valiliğine atandığı hatırlatıldı; basın mensupları da kendisine yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Gazetecilerden teşekkür ve iyi dilekler

Toplantıda söz alan gazeteciler, Vali Şahin'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı buluşma, samimi ve sıcak bir ortamda sona erdi.

KİLİS VALİSİ TAHİR ŞAHİN, BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU FOTOĞRAF VALİLİKTEN GELDİ

KİLİS VALİSİ TAHİR ŞAHİN, BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU FOTOĞRAF VALİLİKTEN GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keşan'da Şiddetli Rüzgar: Çatılar Uçtu, Tekne Battı
2
Düzce Kent Konseyi 2025: Dezavantajlı Bireylere ve Ailelere Öncelik
3
Başkan Tavlı'dan SİM Verilerine İtiraz: Ünye Hava Kirliliği Tartışması
4
Sarıyer Kireçburnu'nda Fırtına Deniz Fenerini Devirdi
5
Canik'te Umrecileri İlahilerle Karşılama: Milyonları Büyüleyen Video
6
Antalya'da Sağanak ve Şiddetli Rüzgar: Meteoroloji 'Sarı Kod' Uyarısı
7
Karapınar Şelalesi Yağışlarla Yeniden Canlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları