Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle buluştu

Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı, basın mensuplarının yoğun katılımıyla Kilis Polisevi'nde gerçekleştirildi.

Programda teşekkür ve veda mesajı

Programda konuşan Vali Şahin, gazetecilerin kentin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Konuşmasında, görevi süresince basınla yürütülen iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Şahin'in, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Trabzon Valiliğine atandığı hatırlatıldı; basın mensupları da kendisine yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Gazetecilerden teşekkür ve iyi dilekler

Toplantıda söz alan gazeteciler, Vali Şahin'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı buluşma, samimi ve sıcak bir ortamda sona erdi.

KİLİS VALİSİ TAHİR ŞAHİN, BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU FOTOĞRAF VALİLİKTEN GELDİ