Kilisli Yorgancı Cuma Yıldız: 45 Yıldır Türk Bayrağı Motifli Yorgan Dikiyor

Kilisli yorgancı ustası Cuma Yıldız, Türk Bayrağı sevgisiyle 45 yıldır ay yıldızlı yorgan dikerek mesleğini yaşatmaya çalışıyor; çırak eksikliği endişe yaratıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:46
Kilis’te yorgancı ustası Cuma Yıldız, 45 yıldır sürdürdüğü mesleğini, Türk Bayrağı sevgisiyle örülen ay yıldızlı yorganlar dikerek hem geçimini sağlıyor hem de kaybolma riskiyle karşı karşıya olan sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Mesleğin geleceği ve tanıtım çağrısı

Yıldız, mesleğin giderek zorlaştığını vurgulayarak, "Mesleğimiz güzel bir meslek ancak çırak yetişmediği için her geçen gün zorlaşıyor. Eskiden Türkiye’nin her yerine yorgan gönderirdik. Kilis yorganının mutlaka tanıtılması gerekiyor, ancak bu şekilde sektör yeniden canlanır" dedi.

"Eskiden kafileler gelirdi"

Yaklaşık 30 yıl önce Kilis’e yorgan almak için kafilelerin geldiğini hatırlatan Yıldız, "O dönemlerde birçok kişi Kilis yorganını tercih ederdi. Şimdi ise ilgi oldukça azaldı" ifadelerini kullandı.

"Türk Bayrağı kalbimizde"

Mesleğine yön veren duygusunu anlatan Yıldız, "Türk Bayrağı kendi milletimizin, kendi vatandaşımızın gururudur. Kalbimizde yeri olan bir bayraktır. Bayrağı sevdiğim için bu sevgimi mesleğimle buluşturdum ve yıllardır ay yıldızlı yorganlar dikiyorum" diye konuştu.

Çırak sıkıntısı: "30’a yakın çırak yetiştirdim, şimdi tek kaldım"

Bugüne kadar 30’a yakın çırak yetiştirdiğini, fakat şu anda tek başına çalıştığını ifade eden Yıldız, "Gençlerin bu mesleğe ilgisi kalmadı. Bizden sonra usta kalmadı. Oysa yorgancılık güzel bir meslek. Çocuklar bir ustanın yanında yetişirse, ileride ellerinde bir meslek olur" şeklinde konuştu.

