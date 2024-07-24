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Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni tarife değişikliğini duyurdu. Tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL ve öğrenci abonmanı aylık 300 TL oldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:19
Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu ulaşımda 1 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni tarife değişikliğini açıkladı. Artan maliyetler nedeniyle yapılan bu zam, hem tam bilet hem de öğrenci biletlerinde belirgin bir artış getirdi. Yeni tarifeye göre tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL ve öğrenci abonmanı aylık sınırsız 300 TL olarak belirlendi.

ARTAN MALİYETLER VE ZAM GEREKÇESİ

ABB, toplu taşıma ücretlerindeki artışın temel sebebi olarak artan maliyetleri gösterdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son ücret artışının yapıldığı Temmuz 2023'ten bu yana ekonomideki dalgalanmalar toplu taşıma maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. İşte bu maliyet artışlarının detayları:

zam

Asgari Ücret ve Yakıt Artışları: Son bir yıl içinde asgari ücret yüzde 49 oranında arttı. Bu artış, toplu taşıma araçlarında çalışan personelin maaşlarını doğrudan etkiledi. Ayrıca, motorin fiyatlarındaki yüzde 80'lik artış, işletme maliyetlerini ciddi şekilde yükseltti.

Bakım ve Onarım Maliyetleri: Toplu taşıma araçlarının bakım ve onarım maliyetlerinde yüzde 70 oranında artış yaşandı. Bu artış, araçların yedek parça ve servis masraflarını da kapsıyor.

CNG Yakıt Fiyatları: Doğalgazlı otobüslerde kullanılan CNG yakıtının metreküp maliyeti 13,26 TL'den 18,71 TL'ye yükseldi. Bu da doğalgazla çalışan otobüslerin işletme maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.

TÜFE Oranı: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran 2023'te yüzde 38,21 olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Haziran 2024'te yüzde 71,60'a çıktı. Bu oran, genel ekonomik koşulların ne kadar zorlaştığını gösteriyor.

EKONOMİK ZORLUKLAR VE ABB’NİN ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

EGO Genel Müdürlüğü, ekonomik zorluklar altında vatandaşların mağduriyetini azaltmak için aylık 400 milyon TL zarar ettiklerini ve bu zararın belediyenin diğer bütçe kalemlerinden karşılandığını belirtti. Son bir ayda yapılan akaryakıt zamlarının bu zarara ilave olarak 20 milyon TL daha eklediği ifade edildi.

Ayrıca, ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu oranının toplam yolcu sayısına oranı yüzde 59’a ulaştı. Bu, her on yolcudan yaklaşık altısının ücretsiz veya indirimli taşındığı anlamına geliyor. Bu durum, belediyenin gelirlerinde önemli bir düşüşe yol açıyor.

TÜRKİYE GENELİ İLE ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI

Ankara'nın mevcut toplu taşıma ücretlerinin Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğu vurgulandı. Türkiye genelinde kilometre başı tam bilet ücreti 0,71 TL, öğrenci bilet ücreti 0,40 TL iken; Ankara’da bu rakamlar sırasıyla 0,41 TL ve 0,20 TL olarak uygulanıyor. Bu düşük ücretler, artan maliyetler karşısında sürdürülemez hale geldi.

YENİ ÜCRET TARİFESİ

ABB, ekonomik koşulların dayattığı zorunluluklar nedeniyle UKOME toplantısında alınan kararla, toplu taşıma ücretlerinde makul bir artış yapılmasına karar verdi. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre:

Tam Bilet: 21 TL

Öğrenci Bileti: 10,50 TL

Öğrenci Abonmanı (Aylık Sınırsız): 300 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler ve ekonomik zorluklar karşısında toplu taşıma ücretlerinde zorunlu bir artışa gitmek durumunda kaldı. Bu artış, Ankara'nın toplu taşıma maliyetlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor. Ancak, bu zam kararı, vatandaşların bütçelerini zorlayacak gibi görünüyor. ABB, ekonomik şartların düzelmesi durumunda yeni düzenlemeler yapabileceğini belirtti.

Toplu taşıma ücretlerindeki bu artış, hem şehir içi ulaşımı kullanan vatandaşlar hem de öğrenci ve çalışanlar için önemli bir değişiklik getirecek. ABB’nin bu zorunlu adımı, ekonomik koşulların iyileşmesiyle birlikte yeniden değerlendirilebilecektir.

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