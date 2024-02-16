Kimse bu tarifin kek olduğunu anlamayacak! Börek gibi çayın yanında tuzlu kek tarifi

Çayın yanına ya da kahvaltıya lezzetli bir atıştırmalık arıyorsanız, sizlere harika bir tarifle geldik. Börek yapmaya üşeniyorsanız; börek gibi tuzlu kek tarifi sizinle! Aynı börek lezzetinde olan ancak evinizde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapacağınız tuzlu kek tarifi evinizin vazgeçilmezi olacak. Misafir sofralarına da ikramlık olarak sunabileceğiniz bu tuzlu kek fırına attığınız zaman kokusuyla bile sizleri büyüleyecek. İşte 15 dakikada hazırlayacağınız, 50 dakikada pişireceğiniz börek gibi kahvaltı çayın yanına ikramlık tuzlu kek tarifi…

BÖREK GİBİ TUZLU KEK TARİFİ MALZEMELERİ

Kullanılan bardak ölçüsü 200 ml



3 adet yumurta



1 su bardağından 1 parmak eksik ölçüde sıvı yağ



1.5 su bardağı ölçüsünde sulu yoğurt



1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz



2 su bardağı ölçüsünde un



2 kabartma tozu



1 su bardağına yakın tam yağlı peynir



1 adet ince doğranmış kapya biber ince doğranmış



1 adet rendelenmiş havuç



Yarım demet ince doğranmış dere otu



Yarım demet ince kıyılmış maydanoz



2 orta boy minik küpler halinde doğranmış patates



Yarım saptan biraz fazla pırasa ya da 1 orta boy ince doğranmış soğan

Üzerine

Susam







BÖREK GİBİ TUZLU KEK NASIL YAPILIR?