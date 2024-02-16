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Kimse bu tarifin kek olduğunu anlamayacak! Börek gibi çayın yanında tuzlu kek tarifi

Pratik bir tarif arıyorsanız sizlere börek gibi gözükecek tuzlu kek tarifiyle geldik. Tuzlu kek tarifiyle çayın yanında harika bir atıştırmalık tarifinizi hazır edebilirsiniz. Misafirlerinizin bayıla bayıla yiyeceği tuzlu kek çocuklarınızın da vazgeçilmez lezzeti olacak. İşte kahvaltılık çayın yanına ikramlık börek gibi tuzlu kek tarifi…

Yayın Tarihi: 16.02.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 17:56
Kimse bu tarifin kek olduğunu anlamayacak! Börek gibi çayın yanında tuzlu kek tarifi

Çayın yanına ya da kahvaltıya lezzetli bir atıştırmalık arıyorsanız, sizlere harika bir tarifle geldik. Börek yapmaya üşeniyorsanız; börek gibi tuzlu kek tarifi sizinle! Aynı börek lezzetinde olan ancak evinizde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapacağınız tuzlu kek tarifi evinizin vazgeçilmezi olacak. Misafir sofralarına da ikramlık olarak sunabileceğiniz bu tuzlu kek fırına attığınız zaman kokusuyla bile sizleri büyüleyecek. İşte 15 dakikada hazırlayacağınız, 50 dakikada pişireceğiniz börek gibi kahvaltı çayın yanına ikramlık tuzlu kek tarifi…

BÖREK GİBİ TUZLU KEK TARİFİ MALZEMELERİ

  • Kullanılan bardak ölçüsü 200 ml 
  • 3 adet yumurta 
  • 1 su bardağından 1 parmak eksik ölçüde sıvı yağ 
  • 1.5 su bardağı ölçüsünde sulu yoğurt 
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz 
  • 2 su bardağı ölçüsünde un 
  • 2 kabartma tozu  
  • 1 su bardağına yakın tam yağlı peynir 
  • 1 adet ince doğranmış kapya biber ince doğranmış 
  • 1 adet rendelenmiş havuç  
  • Yarım demet ince doğranmış dere otu  
  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz  
  • 2 orta boy minik küpler halinde doğranmış patates  
  • Yarım saptan biraz fazla pırasa ya da 1 orta boy ince doğranmış soğan  

Üzerine

  • Susam 

BÖREK GİBİ TUZLU KEK TARİFİ

BÖREK GİBİ TUZLU KEK NASIL YAPILIR? 

  1. Yumurtaları güzelce derin bir kabın içerisinde çırpalım.  
  2. Ardından sıvı yağ ile yoğurdu ekleyip tekrardan güzelce çırpalım.  
  3. Daha sonra unu, tuzu ve kabartma tozunu ekleyip tekrar çırpalım.  
  4. Hazırladığınız hamura doğradığınız malzemeleri ekleyerek birkaç tur daha karıştırın. 
  5. Yağlı kağıt serili bir borcama hamurunuzu aktarın. 
  6. Önceden ısıtılmış olan 170 derece fırında yaklaşık 50-55 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.  
  7. Pişme süresini kontrol etmek için kürdan testi yapmayı kesinlikle unutmayın! Kekiniz ılıyınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun! 

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Kimse bu tarifin kek olduğunu anlamayacak! Börek gibi çayın yanında tuzlu kek tarifi

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