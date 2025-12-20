DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

Kırıkkale'de Yoğun Sis: Dronla Havadan Büyüleyen Görüntüler

Kırıkkale kent merkezini kaplayan sis, yüksek kesimlerde yoğunlaşarak şehri örttü; dronla havadan çekilen görüntüler ortaya çıkan görsel şöleni yansıtıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:00
Kırıkkale'de Yoğun Sis: Dronla Havadan Büyüleyen Görüntüler

Kırıkkale'de Yoğun Sis: Dronla Havadan Büyüleyen Görüntüler

Kent silueti sis tabakasıyla örtüldü

Kırıkkale kent merkezinde etkili olan sis tabakası, şehri beyaz bir örtüyle kapladı. Yer yer görüş mesafesini azaltan sis, özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedildi ve kentin siluetinde dikkat çekici bir dönüşüm oluşturdu.

Oluşan manzara, şehir üzerinde adeta bir görsel şölen sundu. Bu etkileyici görüntüler dronla havadan görüntülendi ve sisin kent genelindeki etkisi gözler önüne serildi.

Kırıkkale sis tabakasıyla kaplandı, mest eden manzara böyle görüntülendi

Kırıkkale sis tabakasıyla kaplandı, mest eden manzara böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Karabey'de Asırlık Kavurma Geleneği Sürüyor
2
Türkiye'nin Dış Göç Politikası: Belediyeler İçin Somut Öneriler
3
Tokat Belediyesi'nin "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü
4
Emekli polis Şaban Meşeoğlu ahşap hat sanatıyla evini müzeye çevirdi
5
Hisarcık’ta Sabah Namazı Buluşması Merkez Çarşı Camii’nde
6
Adıyaman'da 6 Şubat Depremi: Öğretmen Nazan Taştan Yapıcı Seramik Ustası Oldu
7
Bozüyük'te Okullarda Yerli Malı Haftası Etkinlikleri

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025