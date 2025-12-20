Kırıkkale'de Yoğun Sis: Dronla Havadan Büyüleyen Görüntüler

Kent silueti sis tabakasıyla örtüldü

Kırıkkale kent merkezinde etkili olan sis tabakası, şehri beyaz bir örtüyle kapladı. Yer yer görüş mesafesini azaltan sis, özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedildi ve kentin siluetinde dikkat çekici bir dönüşüm oluşturdu.

Oluşan manzara, şehir üzerinde adeta bir görsel şölen sundu. Bu etkileyici görüntüler dronla havadan görüntülendi ve sisin kent genelindeki etkisi gözler önüne serildi.

