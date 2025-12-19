Kırklareli'de Bağımlılıkla Mücadelede Gençleri Koruma Vurgusu

Kırklareli'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Kırklareli Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gençleri korumak amacıyla bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiği vurgulandı.

Toplantı ve katılımcılar

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Gündemdeki konular

Toplantıda yürütülen faaliyetler ve yeni eylem planları ele alındı. Farkındalık çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği süreçleri değerlendirildi; amaç gençleri ve toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak olarak ifade edildi.

Vali Turan'ın mesajı

Vali Uğur Turan, bağımlılıkla mücadelenin sadece kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı ve "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

