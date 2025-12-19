DOLAR
42,81 -0,19%
EURO
50,17 0,07%
ALTIN
5.954,72 0,06%
BITCOIN
3.770.187,86 -3,85%

Kırklareli'de Bağımlılıkla Mücadelede Gençleri Koruma Vurgusu

Kırklareli’de düzenlenen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda gençleri korumaya yönelik farkındalık, eğitim ve iş birliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:45
Kırklareli'de Bağımlılıkla Mücadelede Gençleri Koruma Vurgusu

Kırklareli'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Kırklareli Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gençleri korumak amacıyla bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiği vurgulandı.

Toplantı ve katılımcılar

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Gündemdeki konular

Toplantıda yürütülen faaliyetler ve yeni eylem planları ele alındı. Farkındalık çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği süreçleri değerlendirildi; amaç gençleri ve toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak olarak ifade edildi.

Vali Turan'ın mesajı

Vali Uğur Turan, bağımlılıkla mücadelenin sadece kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı ve "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KIRKLARELİ BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI'NDA GENÇLERİ KORUMAK AMACIYLA...

KIRKLARELİ BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI'NDA GENÇLERİ KORUMAK AMACIYLA BAĞIMLILIKLA MÜCADELENİN TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE YAYILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI.

İL ÖZEL İDARESİ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIYA, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sis Altında 1915 Çanakkale Köprüsü: Boğaz Transit Gemilere Kapatıldı
2
MASKİ Hekimhan’da 281,8 milyon TL’lik altyapı yatırımı tamamladı
3
Aysel Şener Global Teacher Prize'te İlk 50'ye Kaldı — Ödülü Kanser ve Kız Çocuklarına Ayıracak
4
İstanbul Boğazı'nda Pus Drone ile Görüntülendi: Hava Kirliliği Endişesi
5
Düzceli Alimler Sempozyumu | Vali Selçuk Aslan: Düzce insan yetiştirmede de zengin
6
Keşan'da Su Alarmı: Kadıköy Barajı'ndan Su Alımı Durdu
7
Osmaniye'de depremi atlatan noter katibi: Ata tohumu, salep ve safran üretimi

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül