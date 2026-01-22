Kırşehir’de Altın Madeni Projesi Onaylandı — Koç Holding ve Fernas Ortaklığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kırşehir’deki Koç Holding-Fernas ortaklığı altın madeni projesini itirazlara rağmen onayladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:53
Kırşehir’de Altın Madeni Projesi Onaylandı — Koç Holding ve Fernas Ortaklığı

Kırşehir’de altın madeni projesi onaylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kırşehir’de planlanan altın madeni projesini yapılan itirazlara rağmen onayladı. Projenin, Koç Holding ile Fernas ortaklığında hayata geçirilmesi ve Türkiye’nin en büyük altın madeni olması öngörülüyor.

İtirazlar ve kamu tepkisi

Projeye karşı kamu kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun itirazlar yapıldı. Yetkililere iletilen itiraz sayısının yaklaşık 2 bin 500 dilekçe olduğu bildirildi.

Hukuki süreç devam ediyor

Onay kararına karşın hukuki itirazların sürdüğü, ilgili tarafların dava ve başvurularla süreci takip etmeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Gelişmeler takip edilmeye devam edecek; yetkililer ve proje paydaşları konuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam edebilir.

KIRŞEHİR'DE PLANLANAN ALTIN MADENİ PROJESİ, YAPILAN İTİRAZLARA RAĞMEN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM...

KIRŞEHİR'DE PLANLANAN ALTIN MADENİ PROJESİ, YAPILAN İTİRAZLARA RAĞMEN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı — KOBİ'lere E‑Ticaret ve Dijitalleşme Desteği
2
Osmangazi Belediyesi'nden Türk Bayrağına Güçlü Tepki
3
Şanlıurfa’da Beklenen Yoğun Kar Yağışı Başladı
4
Sinop’ta En Güzel Cami Bahçeleri Seçilecek
5
Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda
6
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Karşıyaka Semt Pazarında
7
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Mut'ta Kar, Tipi ve Sis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları