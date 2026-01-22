Kırşehir’de Altın Madeni Projesi Onaylandı — Koç Holding ve Fernas Ortaklığı

Kırşehir’de altın madeni projesi onaylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kırşehir’de planlanan altın madeni projesini yapılan itirazlara rağmen onayladı. Projenin, Koç Holding ile Fernas ortaklığında hayata geçirilmesi ve Türkiye’nin en büyük altın madeni olması öngörülüyor.

İtirazlar ve kamu tepkisi

Projeye karşı kamu kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun itirazlar yapıldı. Yetkililere iletilen itiraz sayısının yaklaşık 2 bin 500 dilekçe olduğu bildirildi.

Hukuki süreç devam ediyor

Onay kararına karşın hukuki itirazların sürdüğü, ilgili tarafların dava ve başvurularla süreci takip etmeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Gelişmeler takip edilmeye devam edecek; yetkililer ve proje paydaşları konuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam edebilir.

