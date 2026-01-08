Kırşehir'de Sadece Kadınlara Hizmet Veren Kafe Açıldı

Büşra Nur Akkuyu Kırşehir'de yalnızca kadınlara hizmet veren kafe açtı; mekan kadınlara güvenli, rahat ve samimi bir buluşma alanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:58
Kırşehir'de Sadece Kadınlara Hizmet Veren Kafe Açıldı

Kırşehir'de Sadece Kadınlara Hizmet Veren Kafe Açıldı

Büşra Nur Akkuyu'dan güvenli ve samimi buluşma mekanı

Kırşehir'de girişimci Büşra Nur Akkuyu tarafından açılan ve yalnızca kadınlara hizmet veren kafe, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Mekan, kadınların rahat ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirildi ve kentte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Proje, kadın sohbetlerinden ve günlerden esinlenerek tasarlandı. İşletme sahibi Akkuyu, kadınların kendi aralarında özgürce vakit geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Akkuyu'nun sözleri şu şekilde:

"Kendi günlerimden esinlendim. Arkadaşlarımla bir yere gidip toplandığım zaman rahat edemiyordum, biz bayanlar olarak biraz daha kendi kendimize oturmak kahkaha atmak kendi kendimize güzel vakit geçirmek istiyoruz. Bu bizim için iyi oldu. Okey oynayan kesim var bayanlarda o dışarıdan yargılanıyor biraz eleştiriyor eleştiriliyoruz. Bayanlar için bir fırsat oldu rahat ediyorlar burada kendilerini okey oynuyorlar erkek yok erkekleri almıyoruz"

Kafede çalışan Sema Nur, işe ilk başladığında kadın kafesi kavramına yabancı olduğunu ancak zamanla ortamın samimiyetini ve kadınların deneyimlerinden çok şey öğrendiğini söyledi.

Müşteriler de yeni mekandan memnun. Neriman Tekin, arkadaşlarından duyduğu bu yerin sadece hanımlara hizmet vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ve Kırşehir için çok güzel bir gelişme olduğunu belirtti. Aysel Özendik ise mekanın yalnızca kadınlara özel olmasının mekanı daha rahat ve samimi hale getirdiğini ifade etti.

KIRŞEHİR’DE BÜŞRA NUR AKKUYU TARAFINDAN KURULAN VE YALNIZCA KADINLARA HİZMET VEREN KAFE, KISA...

KIRŞEHİR’DE BÜŞRA NUR AKKUYU TARAFINDAN KURULAN VE YALNIZCA KADINLARA HİZMET VEREN KAFE, KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. KADINLARIN RAHAT VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA VAKİT GEÇİREBİLMESİ AMACIYLA AÇILAN KAFE, KENTTE BİR İLKİ TEMSİL EDİYOR.

KIRŞEHİR’DE BÜŞRA NUR AKKUYU TARAFINDAN KURULAN VE YALNIZCA KADINLARA HİZMET VEREN KAFE, KISA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Fırtına: Baz İstasyonu ve Ağaç Devrildi
2
Seyitgazi'de 30 Metrelik Bayrak Direği Elektrik Tellerine Devrildi
3
Bilecik Pazaryeri'nde Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
4
Tulpar Advance Up Hackathonu: ETÜ'de Yenilikçi Fikirler Kıyasıya Yarıştı
5
Erzurum Havalimanı 11 Ayda 1,1 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
6
Körfez'de Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
7
Vali Hüseyin Aksoy'dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na Veda Ziyareti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları