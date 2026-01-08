Kırşehir'de Sadece Kadınlara Hizmet Veren Kafe Açıldı

Büşra Nur Akkuyu'dan güvenli ve samimi buluşma mekanı

Kırşehir'de girişimci Büşra Nur Akkuyu tarafından açılan ve yalnızca kadınlara hizmet veren kafe, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Mekan, kadınların rahat ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirildi ve kentte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Proje, kadın sohbetlerinden ve günlerden esinlenerek tasarlandı. İşletme sahibi Akkuyu, kadınların kendi aralarında özgürce vakit geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Akkuyu'nun sözleri şu şekilde:

"Kendi günlerimden esinlendim. Arkadaşlarımla bir yere gidip toplandığım zaman rahat edemiyordum, biz bayanlar olarak biraz daha kendi kendimize oturmak kahkaha atmak kendi kendimize güzel vakit geçirmek istiyoruz. Bu bizim için iyi oldu. Okey oynayan kesim var bayanlarda o dışarıdan yargılanıyor biraz eleştiriyor eleştiriliyoruz. Bayanlar için bir fırsat oldu rahat ediyorlar burada kendilerini okey oynuyorlar erkek yok erkekleri almıyoruz"

Kafede çalışan Sema Nur, işe ilk başladığında kadın kafesi kavramına yabancı olduğunu ancak zamanla ortamın samimiyetini ve kadınların deneyimlerinden çok şey öğrendiğini söyledi.

Müşteriler de yeni mekandan memnun. Neriman Tekin, arkadaşlarından duyduğu bu yerin sadece hanımlara hizmet vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ve Kırşehir için çok güzel bir gelişme olduğunu belirtti. Aysel Özendik ise mekanın yalnızca kadınlara özel olmasının mekanı daha rahat ve samimi hale getirdiğini ifade etti.

KIRŞEHİR’DE BÜŞRA NUR AKKUYU TARAFINDAN KURULAN VE YALNIZCA KADINLARA HİZMET VEREN KAFE, KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. KADINLARIN RAHAT VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA VAKİT GEÇİREBİLMESİ AMACIYLA AÇILAN KAFE, KENTTE BİR İLKİ TEMSİL EDİYOR.