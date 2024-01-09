Kısıtlı zamanı olana nefis Hasanpaşa köftesi tarifi! Herkes bir tabak daha isteyecek





Hasanpaşa köftesi için malzemeler;

-500 gram köftelik kıyma

-1 adet kuru soğan

-1 adet yumurta

-1 tutam maydanoz

-3 yemek kaşığı galeta un

-Tuz, karabiber, kimyon

Üzeri için;

-1/2 su bardağı süt

-1 yemek kaşığı tereyağı

-3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar

-2 adet orta boy patates

Sosu için;

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1 su bardağı su

-Çok az tuz





HASANPAŞA KÖFTESİ YAPILIŞI

Bir orta boy derin kap içine kıymayı koyun. Üzerine 1 adet kuru soğanı rendeleyin. Daha sonra 1 adet yumurta kırın ardından diğer malzemeler olan galeta unu, ince ince doğranmış maydanoz, baharatları ekleyin ve yoğurun.

Hazır olan köfte harcından yumurtadan biraz büyük parçalar elde edip yuvarlayın. Elinizi hafif ıslatın ve başparmağınız ile köfterlerin içini oyarak çanak şeklini verin. Çanakları küçük yapmayın pişince küçülüyor. Daha sonra köfteleri yağlanmış fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Kızarana kadar pişirin.

Bir yandan da 2 adet orta boy patateslerin kabuğunu soyun ve 3-4 parçaya bölün. Derin bir tencerenin içine koyun ve üzerine su geçecek kadar su koyun. Patatesleri haşlayın. Haşlanan patatesleri süzün ve sıcak iken 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı süt ve rendelenmiş kaşar ilave edin. Patatesleri ezin püre haline gelsin.

Fırında kızaran köfterleri çıkarın ve hafif çukur olan orta boy fırın tepsisine koyun. Köfterlerin içini patates püresi koyun. Üzerine rendelenmiş kaşar ilave edin. Domates sosunu da hazırladıktan sonra köftelerin kenarına dökün.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırına koyun ve üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra Hasanpaşa köftenizi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

HASANPAŞA KÖFTESİ YAPIMI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? HASANPAŞA KÖFTESİ KAÇ KİŞİLİKTİR?

Hasanpaşa köftesi hazırlanışı 45 dakikadır. Bu 45 dakikalık sürenin 25 dakikası hazırlık için, 20 dakikası ise pişirme süresidir. Vermiş olduğumuz malzemeler 3 kişilik için geçerlidir.