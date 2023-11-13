Kıyafetlere bulaşan fondöten lekesini silgi gibi siliyor! Sadece bir damlası leke bırakmıyor

Kadınların vazgeçilmezi olan makyaj malzemelerin başında gelen fondöten yağ bazlı olduğu için kumaşlara bulaştığında zorlu leke haline geliyor. İşte fondöten lekesini temizleme yöntemleri...

Kıyafetlere bulaşan fondöten lekesini silgi gibi siliyor! Sadece bir damlası leke bırakmıyor
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Fondöten lekesinin ne kadar eski olduğuna bakılarak temizleme yöntemlerine bakılır. Kurumuş lekelerin daha kolay temizlendiği görüldü. plastik kaşık kullanarak lekenin fazlasını mümkün olduğunca dikkatlice kazın işlemi yapılıyor.

Fondötenin bulunduğu bölgeye mikrofiber bir bez ya da pamuk yardımıyla sıvı bulaşık deterjanı uygulanırken sıvı deterjan yağ çözücü özellikle olmasından ötürü hafif tempolarla ovularak kumaşa zarar verilmemesi öneriliyor. Lekenin üzerindeki işlemlerin yapılmasıyla beraber kumaşın üzerine çamaşır makinesine atmadan önce, yıkama talimatlarına bakılarak temizleme işlemlerinin yapılması öneriliyor.

fondöten lekeleri

Lekenin çıktığından emin olmadan kurutma makinesine atmamanız tavsiye ediliyor. Isı lekenin kalıcı hale gelmesiyle beraber zorlu hale geliniyor. Alkol, yağ bazlı makyajı çözmede etkisini gösterir. İnatçı lekeler için, bir miktar amonyak ve su karıştırılarak kullanılır. Kullanılan lekeli bölgeye uygulamadan önce kumaşın gizli bölgelerine bakılıyor. Sert fırçalar ya da aşındırıcı maddeler kullanılmaması önerilirken bu durumun kumaşa zarar vermesi mümkün. 

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