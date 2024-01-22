Kıyır kıyır mantar kurabiye tarifi açığa çıktı! Ustalar yıllardır bu sırrı saklıyormuş
Ağzınızda dağılacak kıyır kıyır mantar kurabiye tarifi bulundu. Pastanecilerin yıllardır sakladığı büyük sır açığa çıktı. Sadece bir saat içerisinde hazırlayacağınız bu tarif ile pastaneciler bile şaşıp kalacak. İşte hem lezzetli hem de kıyır kıyır mantar kurabiye tarifi…
Bu tarif sayesinde pastanecilerden hazır mantar kurabiye almaya son! Evinizde bir saat içerisinde yapacağınız mantar kurabiye tarifi sayesinde 10 12 kişilik çay yanı atıştırmalığınız hazır. Tüm misafirlerinizin bayıla bayıla yiyeceği, çayın yanına harika eşlikçi mantar kurabiye tarifinin büyük sırrı artık sizinle! Mantar kurabiye tarifinin büyük sırrını, malzemelerini ve yapılışını dilerseniz komşularınızla paylaşın dilerseniz de kendinize saklayın… İşte evinizde bulunan malzemelerle yapacağınız enfes lezzetteki mantar kurabiye tarifi!
MANTAR KURABİYE TARİFİ MALZEMLERİ
- 1 paket margarin ya da 250 gram tereyağı
- 2 tane yumurta
- 1 su bardağı ölçüsünde pudra şekeri
- 400 gram nişasta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2 çay bardağı ölçüsünde un (son yarım çay bardağını muhakkak kontrollü ekleyin)
Şekli için;
- 2 yemek ölçüsünde kaşığı kakao
- 1 soda şişesi
MANTAR KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI
- Oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz tereyağını veya margarini bir kabın içerisine alalım.
- Üzerine pudra şekerini ve yumurtayı ekleyelim.
- Biraz elimizde yoğurduktan sonra nişastayı da kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklemeye başlayalım.
- Devamında ise vanilya ve kabartma tozunu da ekleyelim.
- Özenle yoğurduktan sonra un eklemesi yapmaya başlayalım.
- Kulak memesi kıvamına gelene kadar hamurumuzu yoğurmaya devam edelim.
- Hazır olan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsimize sırasıyla dizelim.
- Son olarak ise soda şişesini kakaoyu bulayarak kurabiyelerimizin tam orta yerine bastıralım.
- 180 derece ölçülü fırında 15 20 dakika kadar pişirelim.
- Üzerleri çatladığı zaman kurabiyelerimiz hazır olacaktır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun!