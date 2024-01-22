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Kıyır kıyır mantar kurabiye tarifi açığa çıktı! Ustalar yıllardır bu sırrı saklıyormuş

Kıyır kıyır mantar kurabiye tarifi açığa çıktı! Ustalar yıllardır bu sırrı saklıyormuş Ağzınızda dağılacak kıyır kıyır mantar kurabiye tarifi bulundu. Pastanecilerin yıllardır sakladığı büyük sır açığa çıktı. Sadece bir saat içerisinde hazırlayacağınız bu tarif ile pastaneciler bile şaşıp kalacak. İşte hem lezzetli hem de kıyır kıyır mantar kurabiye tarifi…