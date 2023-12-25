Kızılay bu kadrolarda boş yer açtı! KPSS şartsız personel alımı

Türk Kızılayı, 21 Aralık tarihinde yayımladığı personel alım ilanları ile farklı alanlarda istihdam sağlamaya hazırlanıyor. Kariyer fırsatlarını değerlendirmek isteyen adaylar, başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

İlk kadroda aranan nitelikler, Kan Bağışçısı Kazanım Personeli pozisyonu için belirlenmiş. Başvuru yapacak adaylardan, sağlık bilimleri alanında en az lisans mezunu olmaları, kişiler arası iletişimde başarılı olmaları, bilgisayar ve MS Office uygulamalarını kullanabilmeleri ve tercihen İngilizce bilgisi isteniyor. Ayrıca, seyahat engeli bulunmamak, B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belirli şartları sağlamış olmaları aranan diğer kriterler arasında yer alıyor.





Diğer kadro ise Maliyet Muhasebesi Uzmanı pozisyonu için açılmış. Bu pozisyon için aranan özellikler arasında ise işletme, maliye veya muhasebe bölümlerinden lisans mezunu olmak, SAP modüllerinde en az 2 yıl deneyime sahip olmak, iletişim becerileri güçlü, analitik düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın, yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uygun, insan ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı olmak gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, erkek adaylar için tercihen askerlik görevini tamamlamış olmak ve SMMM belgesine sahip olmak da aranan şartlar arasında.

Başvurular, Kızılay'ın kariyer sayfası olan "https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs" adresi üzerinden online olarak kabul ediliyor. İki farklı alanda yapılan personel alımları, Kızılay'ın sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak isteyen adaylara önemli bir iş fırsatı sunuyor.