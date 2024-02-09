Kızılay KPSS’siz personel alımı duyurdu: Lise mezunları için 14 farklı alanda İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te iş olanağı!

Kızılay'tan Binlerce Personel Alımı: KPSS Şartı Yok!

Kızılay, 2024 yılında binlerce personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, Kızılay’ın farklı birimleri ve şehirleri için yapılacak. Kızılay Personel Alımı ilanları, 2023 yılında da çok sayıda adayın işe yerleşmesini sağlamıştı. Kızılay KPSS’siz personel alımı yapacak ve başvurular online olarak alınacak. Lise Mezunu Personel Alımı ilanları ve başvuru şartları haberimizde.





Kızılay, Türkiye genelinde farklı şehirlerde En Az Lise mezunu adaylara KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak.

Kızılay Personel Alımları

- Kızılay, 2024 yılında Türkiye genelinde çeşitli birimlerinde personel alımı yapacak.

- Alımlar, farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarında gerçekleştirilecek.

Kızılay Hangi Şehirler İçin Alım Yapılacak?

- İstanbul,

- Ankara,

- Gaziantep gibi şehirlerde personel alımı yapılacak.

Kızılay Güncel Personel Alımı İlan Listesi:

- Doktor (DRKHGM23-2) - TÜRKİYE

- Sağlık Sektör Uzmanı - 2024

- Proje Uzmanı - 2024 - Ankara

- Bilgi Yönetim Uzmanı - 2024 - Ankara

- İzleme ve Değerlendirme Uzmanı - 2024 - Ankara

- Planlama Doğrulama Gözlem ve Raporlama Uzmanı-2024 - Ankara

- Biyomedikal Uzmanı (Sağlık Grubu)(BU0723) - Kağıthane / İstanbul

- Barınma Sektör Uzmanı-2024 - Ankara

- Yeniden İnşaa ve Bakım Onarım Sektör Uzmanı - 2024 - Ankara

- Çağrı Merkezi Operatörü (ÇMO - 2024) - Gaziantep

- GRAFİK TASARIM UZMANI (SAĞLIK A.Ş.) (GTU110124) - Anadolu / İstanbul / MALTEPE

- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (AU110124) - Avrupa / İstanbul / KAĞITHANE

- Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşire (Sağlık A.Ş.) (YDH0124) - İstanbul / Anadolu / Kartal

- MALİYET MUHASEBESİ UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (MMU0622)

Kızılay Personel Alım Başvuru Şartları:





- Alım yapılacak alanda eğitimini tamamlamış olmak,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

- Sağlık sorunu nedeniyle görevini yapmaya engel olmamak.

Kızılay tarafından yayımlanan kontenjan ve başvuru şartlarına ilişkin aranan özel şartlar ise aşağıdaki gibidir:

Kızılay'ın doktor alımı için adaylarda aranan şartlar şunlardır: Tıp Fakültesi mezunu olmak (uzman veya pratisyen), tam zamanlı çalışabilme yeteneğine sahip olmak, mecburi hizmetini tamamlamış olmak, takım çalışmasına yatkın olmak, seyahat engeli bulunmamak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilme yeteneğine sahip olmak, sosyal sorumluluk sahibi olmak, temsil yeteneği yüksek olmak.

Biyomedikal Uzmanı (Sağlık Grubu) alımı için aranan şartlar şu şekildedir: Biyomedikal Mühendisliği veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü mezunu olmak, sağlık sektöründe en az 2 yıl deneyime sahip olmak, cihaz bakımlarının durum raporlamalarında tecrübe sahibi olmak, organizasyon, koordinasyon ve raporlama becerisine sahip olmak, kalibrasyon ve güvenlik denetimleri alanında deneyimli olmak, biyomedikal cihazların çeşitli süreçlerini yönetebilmek.

Hemşire alımı için adaylarda aranan şartlar şu şekildedir: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, en az 2 yıl deneyime sahip olmak, hasta bakımı planlama ve uygulama becerilerine sahip olmak, hasta güvenliği odaklı çalışmak, öğrenmeye açık, olumlu iletişim becerilerine sahip, organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi olmak, eğitime ve gelişime açık olmak.

Sağlık A.Ş. tarafından yapılacak olan Sağlık Sektör Uzmanı alımı için adaylarda aranan şartlar şu şekildedir: Lisans mezuniyeti (tercihen Sağlık Bilimleri), tercihen iyi seviyede İngilizce bilgisi, iyi düzeyde MS Office programları ve SAP kullanım bilgisine sahip olmak, ilgili alanda tercihen 5 yıl iş deneyimine sahip olmak, planlama, organizasyon, gözlem, raporlama ve protokol yönetimi becerilerine sahip olmak, iletişimi, ilişki yönetimi kuvvetli ve gelişime açık olmak, zamanı etkin kullanabilme ve sonuç odaklı olmak.





Proje Uzmanı - 2024 Alımı Şartları:



- Lisans mezuniyeti (Tercihen İİBF, Endüstri - İşletme Mühendisi ve İlgili Bölümler),

- İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma, yazma, konuşma),

- İyi düzeyde MS Office programları ve SAP kullanım bilgisi (Tercihen Ms Project bilgisi ve deneyimi, PMP ve / veya PSM / CSM sertifika/belgelerine sahip),

- Proje yönetimi bilgisi ve deneyimine sahip,

- İlgili alanda tercihen 5 yıl iş deneyimine sahip,

- Resmi yazışma ve protokol kuralları bilgisine sahip,

- Raporlama bilgisi ve deneyimine sahip,

- İş birliği ve takım çalışmasına yatkın.

Bilgi Yönetim Uzmanı - 2024 Alımı Şartları:

- Lisans mezuniyeti (Tercihen İşletme, Ekonomi, İstatistik, Yazılım, Programlama Bölümlerinden Mezun),

- İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma, yazma, konuşma),

- İlgili alanda tercihen 5 yıl iş deneyimine sahip,

- Raporlama bilgisi ve deneyimi olan,

- Yazılım ve donanım kullanma bilgisi (tercihen kodlama bilgisi).

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı - 2024 Alımı Şartları:

- Lisans mezuniyeti (Tercihen İşletme, Ekonomi, İstatistik Bölümlerinden Mezun),

- Tercihen ilgili alanda 5 yıl deneyim sahibi,

- İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma, yazma, konuşma),

- Süreç yönetimi bilgisi olan,

- Planlama organizasyon, gözlem ve raporlama becerileri olan.

Planlama Doğrulama Gözlem ve Raporlama Uzmanı - 2024 Alımı Şartları:

- Lisans mezuniyeti (Tercihen Afet Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Bilişim/Bilgisayar Bilimleri, Finans Bölümleri),

- Uluslararası Bir Ortamda Planlama, Donör Raporlaması, İzleme ve Değerlendirme Çalışmalarında Bilgi ve Deneyim Sahibi,

- Tercihen ilgili alanda 5 yıl iş deneyimi sahibi,

- Acil Müdahale Operasyonlarında Program Planlama Desteği Sağlama konusunda deneyim sahibi,

- İnsani Yardım Sektörü ve Kalkınma Projeleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

- İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma, yazma, konuşma).

Barınma Sektör Uzmanı - 2024 Alımı Şartları:

- Lisans mezuniyeti (Tercihen Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden mezun),

- İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma, yazma, konuşma),

- İyi düzeyde MS Office programları ve SAP kullanım bilgisine sahip,

- İlgili alanda tercihen 5 yıl iş deneyimine sahip,

- Planlama organizasyon, gözlem ve raporlama becerileri olan,

- İletişimi, ilişki yönetimi kuvvetli ve gelişime açık olan,

- Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı.

Çağrı Merkezi Operatörü (ÇMO - 2024) Alımı Şartları:

- Lisans mezunu,

- Tercihen Çağrı Merkezi departmanında en az bir yıl tecrübe sahibi,

- Tercihen müşteri hizmetleri alanında tecrübe sahibi,

- İleri seviyede Arapça bilen ve etkin Türkçe konuşabilen,

- Microsoft Office Programları (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) gibi bilgi yönetim sistemlerini etkin kullanabilen,

- Tercihen veri girişi alanında tecrübeli, ayrıca sisteme ya da ilgili formlara veri girişlerini sağlayabilen,

- Etkin dinleme, empati, geri bildirim ve telefonda etkin iletişim becerilerine sahip,

- Kendini ifade etme becerisi yüksek,

- Birden fazla görev üstünde eş zamanlı çalışabilme ve zaman yönetimi yeterliliğine sahip.

GRAFİK TASARIM UZMANI (SAĞLIK A.Ş.) Alımı Şartları:

- Üniversitelerin Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar veya benzer bölümlerinden mezun,

- En az 3 yıl ve üzeri tecrübesi olan,

- Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro ve Lightroom Programlarını iyi derece kullanabilen,

- Adobe After Effects ve XD Programlarında iş çıkartabilecek kadar yeterli bilgisi olan,

- MS Office Programlarına hakim,

- Matbaaya iletilen işlerin kontrolü konusunda teknik bilgiye sahip olan,

- Fotoğraf ve Video Çekimi konularında yönlendirme yapabilecek seviyede kadraj, ışık ve cihaz bilgisi bulunan,

- Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Platformları hakkında yeteri düzeyde bilgi sahibi olan.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) Alımı Şartları:

- Tıp Fakültesi’nden mezun

- Mesleğinde deneyimli,

- Branşıyla ilgili

bilimsel gelişmeleri takip eden,

- Branşının gerektirdiği vizyona sahip,

- İletişim yönü güçlü,

- Hasta memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiş,

- Branşı ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşire (Sağlık A.Ş.) Alımı Şartları:

- Lise ve Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden mezun,

- En az 2 yıl deneyimi olan,

- Hasta bakımı planlama ve uygulama becerilerine sahip,

- Hasta güvenliği odaklı çalışan,

- Öğrenmeye açık, olumlu iletişim becerilerine sahip, kendini iyi ifade edebilen, sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,

- Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi.

MALİYET MUHASEBESİ UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) Alımı Şartları:

- Üniversitelerin İşletme, Maliye, Muhasebe bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak,

- SAP modüllerinde en az 2 yıl deneyimli (Öncelik FI, tercihen MM,CO,SD modülleri),

- İletişim becerileri güçlü, analitik düşünebilen, araştırmacı, ekip çalışmasına yatkın,

- Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uygun,

- İnsan ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı olmalıdır."

Yukarıda belirtilen metinde yer alan pozisyonlara yönelik alım şartları ve beklentiler detaylı olarak açıklanmıştır. Başvuru yapacak adayların bu şartları dikkatlice incelemeleri önemlidir..

Kızılay Personel Alımında KPSS Şartı Var mı?

Kızılay personel alımlarında KPSS şartı aranmıyor. Adaylar, öğrenim ve diğer nitelikleri sağladıkları takdirde başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kızılay Personel Alım Başvuru İçin Tarihler:

Başvurular, ilanların yayımlanmasıyla birlikte başladı. Son başvuru tarihine kadar adayların başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

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Kızılay, farklı alanlarda istihdam edilmek üzere binlerce kişiye iş fırsatı sunuyor. Adaylar, ilanlara göz atarak kendilerine uygun pozisyonlar için başvurularını yapabilirler.