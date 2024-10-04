DOLAR
34,25 -0,34%
EURO
37,8 0,33%
ALTIN
2.930,34 -0,58%
BITCOIN
2.104.706,82 -1,18%

Kocaeli'de Asırlık Çınarların Üzerinde Kitap Festivali

Kocaeli Kitap Fuarı öncesi tarihi çınar ağaçları 5 bin kitapla renklendi, kitapseverler etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 09:10
Kocaeli'de Asırlık Çınarların Üzerinde Kitap Festivali

Kocaeli'de Eşsiz Bir Kitap Kutlaması

Kocaeli’de, 14. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde tarihi çınar ağaçları, beş bin kitap ile renklendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle, İzmit’in Cumhuriyet Caddesi’ndeki asırlık çınar ağaçlarına astılan kitaplar vatandaşların yoğun ilgisiyle toplandı.

Kitapseverler Erken Saatlerde Bulundu

Etkinliğin başlangıcında sabah erken saatlerde bulvara gelen kitapseverler, ağaçlarda asılı kitapları almak için sıraya girdi. Etkinlik duyurulduğunda, kitaplar hızla toplandı. Bazı katılımcılar yüksekteki kitaplara ulaşmak için ellerindeki sopaları kullanırken, bazıları ise arkadaşlarının desteğiyle kitaplara erişmeye çalıştı.

Fuar Detayları ve Hedefler

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 5-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarda, toplamda 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fuarın keyifli etkinliklerinden birini gerçekleştirdiklerini belirterek, kitaba olan ilginin heyecan verici olduğunu ifade etti. Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini hatırlatan Büyükakın, umudunun bu yıl aşmak olduğunu söyledi.

Fuarın Teması: "Savaşın ve Acının Edebiyatı"

Büyükakın, fuarın ana temasının “Savaşın ve Acının Edebiyatı” olduğunu vurgulayarak insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Gazze ve Ukrayna gibi bölgelerde kadınlar ve çocukların büyük zararlar gördüğünü belirtti. Aydınların, bu duruma karşı seslerini yükseltmeleri gerektiğini vurgulayan Büyükakın, isyan edebiyatının örneklerinin kitap fuarında yer alacağını ve zalim coğrafyalardaki insanlığa bir ses olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış
2
KPSS'den 60 puan alıp bu bölümden mezun olanlar! Aile Bakanlığı yeni büro personellerini arıyor
3
Mars ve Şiron’un Kare açısı nasıl etkiler? Geçmişten gelen yaraları iyileştirmek ve enerjiyi kontrol etmek
4
BİM 8-16 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğunda temizlik ve gıda ürünlerinde büyük indirim
5
Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem
6
Karabük Üniversitesi'nden Tayland'a Baklava Tanıtımı
7
Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak