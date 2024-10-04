Kocaeli'de Asırlık Çınarların Üzerinde Kitap Festivali

Kocaeli'de Eşsiz Bir Kitap Kutlaması

Kocaeli’de, 14. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde tarihi çınar ağaçları, beş bin kitap ile renklendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle, İzmit’in Cumhuriyet Caddesi’ndeki asırlık çınar ağaçlarına astılan kitaplar vatandaşların yoğun ilgisiyle toplandı.

Kitapseverler Erken Saatlerde Bulundu

Etkinliğin başlangıcında sabah erken saatlerde bulvara gelen kitapseverler, ağaçlarda asılı kitapları almak için sıraya girdi. Etkinlik duyurulduğunda, kitaplar hızla toplandı. Bazı katılımcılar yüksekteki kitaplara ulaşmak için ellerindeki sopaları kullanırken, bazıları ise arkadaşlarının desteğiyle kitaplara erişmeye çalıştı.

Fuar Detayları ve Hedefler

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 5-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarda, toplamda 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fuarın keyifli etkinliklerinden birini gerçekleştirdiklerini belirterek, kitaba olan ilginin heyecan verici olduğunu ifade etti. Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini hatırlatan Büyükakın, umudunun bu yıl aşmak olduğunu söyledi.

Fuarın Teması: "Savaşın ve Acının Edebiyatı"

Büyükakın, fuarın ana temasının “Savaşın ve Acının Edebiyatı” olduğunu vurgulayarak insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Gazze ve Ukrayna gibi bölgelerde kadınlar ve çocukların büyük zararlar gördüğünü belirtti. Aydınların, bu duruma karşı seslerini yükseltmeleri gerektiğini vurgulayan Büyükakın, isyan edebiyatının örneklerinin kitap fuarında yer alacağını ve zalim coğrafyalardaki insanlığa bir ses olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını açacak. Fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara 5 bin kitap astı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı olan kitaplar kısa sürede toplandı.