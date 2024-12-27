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Kocaeli'de Gezen Sinema Tırı Çocuklarla Buluştu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 'Gezen Sinema Tırı', çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Proje, kültür ve eğitim işbirliğiyle hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:37
Kocaeli'de Gezen Sinema Tırı Çocuklarla Buluştu

Kocaeli'nin Darıca İlçesinde Gezen Sinema Tırı Heyecanı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 'Gezen Sinema Tırı' çocuklara unutulmaz bir sinema deneyimi sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen bu anlamlı proje, çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Özel olarak tasarlanan sinema tırı, Darıca Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilçeye getirildi. Tır, etkinliğin yapıldığı Cemil Meriç İlkokulu'nda çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Teşekkür ve Destek Mesajları

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, gezen sinema tırının ilçeye gelmesine katkıda bulunan Sinema Genel Müdürü Birol Güven'e teşekkürlerini iletti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ise projeyle birlikte çocukların keyifli zaman geçirdiğini vurguladı.

Gelecek Etkinlikler

Gezen sinema tırı, yarın Darıca Hizmet Kompleksi'nde ve pazar günü de Darıca Merkez Kapalı Pazar Alanı'nda çocuklarla buluşmaya devam edecek.

"Gezen sinema tırı", Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı. Kültür ve Turizm...

"Gezen sinema tırı", Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje için özel olarak tasarlanan sinema tırı, Darıca Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilçeye geldi.

"Gezen sinema tırı", Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı. Kültür ve Turizm...

"Gezen sinema tırı", Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje için özel olarak tasarlanan sinema tırı, Darıca Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilçeye geldi.

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