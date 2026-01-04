DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.927.094,2 -1,05%

Kocaeli'de Hayvan Terapisi: Atlantis'te Keçi, Ördek ve Tavşanlar Özel Eğitime Destek

Kocaeli'deki Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde keçi, ördek, tavşan ve tavus kuşları, özel çocukların eğitiminde hayvan terapisiyle önemli rol oynuyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:58
Kocaeli'de Hayvan Terapisi: Atlantis'te Keçi, Ördek ve Tavşanlar Özel Eğitime Destek

Kocaeli'de hayvan terapisiyle özel eğitimde dikkat çeken uygulama

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özenle bakılan keçi, ördek, tavuk, tavşan ve tavus kuşları, özel çocukların eğitim ve gelişiminde etkin görev üstleniyor. Hayvanlarla kurulan fiziksel temas ve birlikte yapılan aktiviteler, çocukların yüzlerinde belirgin mutluluk ve olumlu gelişim işaretleri ortaya çıkarıyor.

Uygulamanın etkileri ve merkezdeki hayvan çeşitliliği

Merkezde çocuklarla etkileşim halinde olan hayvanlar, eğitimcilerin gözlemlerine göre konsantrasyon ve dikkat sürelerinde uzama sağlıyor; çocuklar hayvanlarla oynarken sakinleşiyor, daha istekli ve odaklanmış bir duruma geçiyor. Eğitimciler, bu deneyimlerin eğitim süreçlerine olumlu katkısı nedeniyle hayvan terapilerini sıkça uyguluyor.

Mehmet Ali Kaşka tarafından aktarıldığı üzere, merkezde hayvan terapileri dünyada ilk defa özel eğitimle, bireysel eğitimle beraber uygulanmaya başlanmış. Kaşka, terapiler sırasında çocukların daha sakin kaldığını, konsantrasyon ve dikkat sürelerinin uzadığını ve göz temasında belirgin ilerlemeler görüldüğünü belirtiyor. Kurumun aynı zamanda bu çalışmayı bilimsel yaklaşımla bütünleştirdiği vurgulanıyor; merkezde hayvan terapisi, bireysel eğitimin yanında kullanılan bir terapi olarak yer alıyor.

Merkezdeki hayvanlar ve günlük etkileşimler

Atlantis'te şu hayvanlar bulunuyor: ördekler, cüce keçiler, köpekler, tavus kuşları, tavşan, horozlar, tavuklar ve çeşitli kuşlar. Tavşanların çocukların elinden havuç yemesi, keçilerin ağaç yapraklarına ilgi göstermesi ve tavukların mısır ile buğday yemesi gibi anlar, merkezde eğitimin doğal ve neşeli bir parçası haline geliyor.

Eğitimciler, özellikle otizm spektrumunda olan çocuklarda hayvanların dikkat çekici bir etki yarattığını, agresif veya problemli davranışların azaldığını ve çocukların hayvanları izlerken, peşlerinden koşarken gösterdikleri ilginin eğitsel kazanımlara dönüştüğünü ifade ediyor. Merkez, bu uygulamaları çocukların bireysel eğitimlerine entegre ederek uzun vadeli gelişim hedeflerine katkı sağlıyor.

Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvan terapilerinin 12 yıldır uygulandığı ve uygulamanın eğitim kadrosu tarafından düzenli olarak kullanıldığı bildiriliyor. Hayvanlarla kurulan bağ, hem çocukların duygusal dünyasında hem de eğitimsel ilerlemelerinde somut etkiler bırakıyor.

KOCAELİ’DE ÖZEL BİR EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ÖZENLE BAKILAN KEÇİ, ÖRDEK, TAVUK, TAVŞAN...

KOCAELİ’DE ÖZEL BİR EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ÖZENLE BAKILAN KEÇİ, ÖRDEK, TAVUK, TAVŞAN VE TAVUS KUŞLARI, ÖZEL ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENİYOR

HAYVANLARI ELLERİYLE BESLEYEN ÖZEL ÇOCUKLARIN MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNURKEN, DÜNYADA İLK KEZ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın Buzları Erimeye Başladı
2
Diyadin’de Kurtlar Atatürk Mahallesi’ne İndi
3
Elazığ'da Cip Baraj Gölü'nün Bazı Kesimleri Buz Tuttu
4
Elazığ'da Domuz Sürüsü Dronla Görüntülendi
5
Ardahan’da Sibirya Soğukları: Göle eksi 36’yı Gördü
6
Gaziantep'te Karın Ardından Güneş: Vatandaşlar Kartopu Keyfi Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları