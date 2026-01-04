Kocaeli'de Hayvan Terapisi: Atlantis'te Keçi, Ördek ve Tavşanlar Özel Eğitime Destek

Kocaeli'de hayvan terapisiyle özel eğitimde dikkat çeken uygulama

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özenle bakılan keçi, ördek, tavuk, tavşan ve tavus kuşları, özel çocukların eğitim ve gelişiminde etkin görev üstleniyor. Hayvanlarla kurulan fiziksel temas ve birlikte yapılan aktiviteler, çocukların yüzlerinde belirgin mutluluk ve olumlu gelişim işaretleri ortaya çıkarıyor.

Uygulamanın etkileri ve merkezdeki hayvan çeşitliliği

Merkezde çocuklarla etkileşim halinde olan hayvanlar, eğitimcilerin gözlemlerine göre konsantrasyon ve dikkat sürelerinde uzama sağlıyor; çocuklar hayvanlarla oynarken sakinleşiyor, daha istekli ve odaklanmış bir duruma geçiyor. Eğitimciler, bu deneyimlerin eğitim süreçlerine olumlu katkısı nedeniyle hayvan terapilerini sıkça uyguluyor.

Mehmet Ali Kaşka tarafından aktarıldığı üzere, merkezde hayvan terapileri dünyada ilk defa özel eğitimle, bireysel eğitimle beraber uygulanmaya başlanmış. Kaşka, terapiler sırasında çocukların daha sakin kaldığını, konsantrasyon ve dikkat sürelerinin uzadığını ve göz temasında belirgin ilerlemeler görüldüğünü belirtiyor. Kurumun aynı zamanda bu çalışmayı bilimsel yaklaşımla bütünleştirdiği vurgulanıyor; merkezde hayvan terapisi, bireysel eğitimin yanında kullanılan bir terapi olarak yer alıyor.

Merkezdeki hayvanlar ve günlük etkileşimler

Atlantis'te şu hayvanlar bulunuyor: ördekler, cüce keçiler, köpekler, tavus kuşları, tavşan, horozlar, tavuklar ve çeşitli kuşlar. Tavşanların çocukların elinden havuç yemesi, keçilerin ağaç yapraklarına ilgi göstermesi ve tavukların mısır ile buğday yemesi gibi anlar, merkezde eğitimin doğal ve neşeli bir parçası haline geliyor.

Eğitimciler, özellikle otizm spektrumunda olan çocuklarda hayvanların dikkat çekici bir etki yarattığını, agresif veya problemli davranışların azaldığını ve çocukların hayvanları izlerken, peşlerinden koşarken gösterdikleri ilginin eğitsel kazanımlara dönüştüğünü ifade ediyor. Merkez, bu uygulamaları çocukların bireysel eğitimlerine entegre ederek uzun vadeli gelişim hedeflerine katkı sağlıyor.

Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvan terapilerinin 12 yıldır uygulandığı ve uygulamanın eğitim kadrosu tarafından düzenli olarak kullanıldığı bildiriliyor. Hayvanlarla kurulan bağ, hem çocukların duygusal dünyasında hem de eğitimsel ilerlemelerinde somut etkiler bırakıyor.

KOCAELİ’DE ÖZEL BİR EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ÖZENLE BAKILAN KEÇİ, ÖRDEK, TAVUK, TAVŞAN VE TAVUS KUŞLARI, ÖZEL ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENİYOR