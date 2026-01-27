Kocaeli'de Tedaviye Gelenlere Ücretsiz Konaklama ve Yemek

İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu merkez, il dışından tedavi amaçlı gelen hasta ve yakınlarına ücretsiz konaklama, üç öğün yemek ve öz bakım hizmeti sağlıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:48
Kocaeli'de Tedaviye Gelenlere Ücretsiz Konaklama ve Yemek

Kocaeli'de Tedaviye Gelenlere Ücretsiz Konaklama ve Yemek Hizmeti

İzmit'teki merkez il dışından gelen hastalara destek veriyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hizmete giren konaklama merkezi, il dışından kente tedavi amacıyla gelen hasta ve yakınlarına ücretsiz barınma ve yemek imkanı sunuyor. Merkez, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi adresinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alındı.

Merkezde misafirlere kahvaltı, öğle ve akşam yemeği veriliyor; ayrıca misafirlerin ihtiyaçlarına yönelik öz bakım hizmetleri de sağlanıyor. Hizmetten, Kocaeli Üniversitesi'nde oksijen tedavisi görmek üzere gelen hastalar da yararlanıyor.

Mustafa Dursun, Bolu'dan Kocaeli'ye tedavi için geldiğini belirterek merkeze ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Dursun, “Bu yaşıma geldim, Türkiye’de ilk defa böyle bir organizasyonla karşılaşıyorum. Burada bir ay kalacağım” dedi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ile personele teşekkür etti.

Dursun sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Bu hizmet sadece Kocaeli halkına değil, dışarıdan tedavi için gelen herkese sunuluyor. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri, temizlik, personelin çalışkanlığı ve güler yüzü gerçekten takdire şayan. Buraya gelen vatandaşlar mağdur olmaktan kurtuluyor. Ben Bolu’dan geldim, kalacak yerim yoktu ve maddi imkanım sınırlıydı. Burada bir ay kalacağım. Belediyenin bu hizmetini duyunca başvurdum ve kabul edildim. Allah hepsinden razı olsun.”

Yetkililer, merkezin amacının tedavi için şehir dışından gelen vatandaşların yükünü hafifletmek ve sağlık sürecini kolaylaştırmak olduğunu belirtiyor. Hizmetin, benzer ihtiyaçlara yanıt verecek örnek bir uygulama olduğu vurgulanıyor.

İZMİT'TE BULUNAN KONAKLAMA MERKEZİ, İL DIŞINDAN KENTE TEDAVİ AMACIYLA GELEN HASTA VE YAKINLARINA...

İZMİT'TE BULUNAN KONAKLAMA MERKEZİ, İL DIŞINDAN KENTE TEDAVİ AMACIYLA GELEN HASTA VE YAKINLARINA HİZMET VERİYOR.

İZMİT'TE BULUNAN KONAKLAMA MERKEZİ, İL DIŞINDAN KENTE TEDAVİ AMACIYLA GELEN HASTA VE YAKINLARINA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasankeyf'te Orman Ekipleri Yaban Hayata Yem Bıraktı
2
Kilis'te 1170 Sosyal Konutun Kura Çekilişi Yapıldı — Yüzyılın Konut Projesi
3
Aliağa’da 'İlçe Afet Müdahale Planı' Toplantısı: Hazırlık ve Koordinasyon Artıyor
4
Tarsus Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 7 km Kaldırım Yenileniyor
5
Kilis'te bin yüz yetmiş sosyal konutun kura çekilişi — Yüzyılın Konut Projesi
6
Sarıgöl Ovası'nda Üzüm Bağlarının Beyaz Örtüleri Kaldırıldı
7
Menteşe Belediyesi 24 Saat Kesintisiz Müdahale: Sağanak, Fırtına ve Doluya Anında Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları