Kocaeli'de Tedaviye Gelenlere Ücretsiz Konaklama ve Yemek Hizmeti

İzmit'teki merkez il dışından gelen hastalara destek veriyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hizmete giren konaklama merkezi, il dışından kente tedavi amacıyla gelen hasta ve yakınlarına ücretsiz barınma ve yemek imkanı sunuyor. Merkez, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi adresinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alındı.

Merkezde misafirlere kahvaltı, öğle ve akşam yemeği veriliyor; ayrıca misafirlerin ihtiyaçlarına yönelik öz bakım hizmetleri de sağlanıyor. Hizmetten, Kocaeli Üniversitesi'nde oksijen tedavisi görmek üzere gelen hastalar da yararlanıyor.

Mustafa Dursun, Bolu'dan Kocaeli'ye tedavi için geldiğini belirterek merkeze ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Dursun, “Bu yaşıma geldim, Türkiye’de ilk defa böyle bir organizasyonla karşılaşıyorum. Burada bir ay kalacağım” dedi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ile personele teşekkür etti.

Dursun sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Bu hizmet sadece Kocaeli halkına değil, dışarıdan tedavi için gelen herkese sunuluyor. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri, temizlik, personelin çalışkanlığı ve güler yüzü gerçekten takdire şayan. Buraya gelen vatandaşlar mağdur olmaktan kurtuluyor. Ben Bolu’dan geldim, kalacak yerim yoktu ve maddi imkanım sınırlıydı. Burada bir ay kalacağım. Belediyenin bu hizmetini duyunca başvurdum ve kabul edildim. Allah hepsinden razı olsun.”

Yetkililer, merkezin amacının tedavi için şehir dışından gelen vatandaşların yükünü hafifletmek ve sağlık sürecini kolaylaştırmak olduğunu belirtiyor. Hizmetin, benzer ihtiyaçlara yanıt verecek örnek bir uygulama olduğu vurgulanıyor.

İZMİT'TE BULUNAN KONAKLAMA MERKEZİ, İL DIŞINDAN KENTE TEDAVİ AMACIYLA GELEN HASTA VE YAKINLARINA HİZMET VERİYOR.