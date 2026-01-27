Kulp’ta kar engeli kalktı: Salı pazarı üç hafta sonra açıldı

Turgut Özal Mahallesi pazarında tezgahlar doldu, halk alışverişe çıktı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaklaşık bir ay süren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, günlük yaşam ile ticari hareketliliği olumsuz etkiledi. Turgut Özal Mahallesi salı pazarı, ocak ayı boyunca kar birikintileri ve sert hava koşulları nedeniyle üç hafta kapalı kaldı.

Kar yağışının sona ermesi ve belediye ekiplerinin yürüttüğü temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından pazar yeniden kuruldu. Tezgahlar sebze, meyve, balık ve giyim ürünleriyle dolarken, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Kar altında kalan sokakların büyük kısmı temizlenirken, esnaf da uzun aradan sonra müşterileriyle buluştu. Pazar esnafından Diyadin Bal, yaşanan sürecin ekonomik açıdan zorlayıcı olduğunu belirterek, ‘’Bu sene gerçekten çok kar yağdı, soğuk da cabası olunca üç haftadır pazara gelmedik, mal da satmadık. Bu da ciddi maddi kayba sebep oldu. Şükür bugün tezgahımızı açtık, müşteriler de geldi, alışveriş başladı. Çok mutluyuz, inşallah böyle devam eder’’ dedi.

Uzun süre alışveriş yapacak alan bulamayan vatandaşlar da pazarın açılmasından memnun oldu; özellikle sebze, meyve ve balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı.

