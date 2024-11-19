Köln'de 'Yollar ve Yönler' Karma Sanat Sergisi Kapılarını Açtı

Köln'de Sanatseverler İçin Heyecan Verici Bir Etkinlik

Almanya'nın Köln kentinde, ebru sanatı eserlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı 'Yollar ve Yönler' isimli karma sanat sergisi açıldı. Köln Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilen sergi, sanat tutkunlarını bir araya getiriyor.

10. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında

Sergide, 46 sanatçının hazırladığı toplam 120 eser sergilendi. Enstitünün Köln'deki kuruluşunun 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide; kurslara katılanların kaligrafi, hüsnühat, ciltleme ve çini sanatlarından oluşan eserleri de yer alıyor.

Özverili Eğitmenlere Teşekkür

Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Hilal Uzer, serginin başarısında önemli rol oynayan ebru sanatçısı Kerim Peter, kaligrafi sanatçısı Muhammet Tanrıkulu, hattat Murad Kahraman ve kurs eğitmeni Meryem Aktaş'a teşekkür plaketi takdim etti. Uzer, eğitmenlerin özverili çalışmaları sayesinde kursiyerlerin sanat alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Katılım Belgeleri ve Sergi Süresi

Sergide emeği geçen tüm kursiyerlere de katılım belgesi verildi. Sanatseverler, bu özel sergiyi 14 Aralık'a kadar ziyaret edebilirler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Almanya'nın Köln kentinde ebru sanatı eserlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı "Yollar ve Yönler" isimli karma sanat sergisi açıldı. Köln Yunus Emre Enstitüsü'nde açılışı yapılan sergide, 46 sanatçının hazırladığı 120 eser yer alıyor.

Almanya'nın Köln kentinde ebru sanatı eserlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı "Yollar ve Yönler" isimli karma sanat sergisi açıldı. Köln Yunus Emre Enstitüsü'nde açılışı yapılan sergide, 46 sanatçının hazırladığı 120 eser yer alıyor.