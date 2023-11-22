Komşu kıskandıran hindistan cevizli kurabiye tarifi! Ağzınıza attığınız an eriyecek

Evde Ağızda Dağılan Lezzet: Pratik Hindistan Cevizli Kurabiye Tarifi!

Evde keyifli çay sohbetlerine eşlik edecek, çocuklarınızın gözdesi olacak bir kurabiye tarifiyle karşınızdayız! Hem lezzetli hem de kolay yapımıyla öne çıkan Hindistan cevizli kurabiyenin sırlarını keşfedin.



Bu nefis kurabiyeyi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

Bir paket (250 gram) margarin ya da tereyağı

Birsu bardağı pudra şekeri

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Yaklaşık 3,5 – 4 su bardağı kadar un

Bir su bardağı hindistan cevizi

İki adet yumurta





Evde Denenmiş Nefis Bir Tarif: Hindistan Cevizli Kurabiye!

Evde lezzetli kurabiyeler yapmanın püf noktalarını sizin için derledik! İşte sizi enfes bir tatlı keyfiyle buluşturacak, ağızda dağılan Hindistan cevizli kurabiye tarifi:

Malzemeler:

- 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarin

- Birsu bardağı pudra şekeri

- Biradet bütün yumurta ve 1 yumurtanın sarısı

- Birpaket kabartma tozu

- Birpaket vanilya

- Dört yemek kaşığı akar Hindistan cevizi

- Aldığı kadar un (ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar)

Yapılışı:

1. İlk adım olarak, geniş bir karıştırma kabına 250 gram tereyağı veya margarin koyun. Ardından, 1 su bardağı pudra şekerini, 1 adet bütün yumurtayı ve 1 yumurtanın sarısını, ayrıca 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyin. Bu malzemeleri özdeşleşene kadar yoğurun, krema kıvamına gelene kadar emek harcayın.

2. Krema kıvamına gelen karışıma 4 yemek kaşığı hafif Hindistan cevizini ekleyin ve tekrar yoğurun.

3. Sonrasında hamuru yoğururken yavaşça un ekleyin. Hamurun, elinize yapışmayacak bir kıvamda olmasına özen gösterin.

4. Hamuru ustalıkla yoğurduktan sonra, ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle sanatsal dokunuşlarla şekil verin.

5. Şekil verdiğiniz hamur parçalarını önce yumurta sarısına, daha sonra Hindistan cevizine zarifçe bulayın.

6. Fırın tepsisine özenle bir adet pişirme kağıdı serin ve hazırladığınız kurabiye hamurlarını estetik bir düzen içinde yerleştirin.

7. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında, tahminen 25 dakika kadar pişirin, ki bu süre zarfında kurabiyeleriniz, zarif bir pembeleşme noktasına erişsin.

8. Pişen kurabiyelerin sıcaklığı bir miktar çekildikten sonra, onları sunumunuzu yaratıcı bir şekilde tamamlamak üzere servis edebilirsiniz.Bu kolay ve lezzetli Hindistan cevizli kurabiye tarifiyle evinizi mis gibi bir kokuya büründürecek, sevdiklerinizi enfes bir tatlı keyfiyle buluşturacaksınız!