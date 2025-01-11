SAMDOB'dan 'La Traviata' Performansı: Aşkın Dramı Sahneye Taşındı

SAMSAMDB, 'La Traviata' ile Tiyatroseverleri Büyüledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), klasikleşmiş eserlerden biri olan 'La Traviata' operasını sanatseverlerle buluşturdu. Fransız yazar Alexandre Dumas'nın ünlü Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan bu büyüleyici opera, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu ise Francesco Maria Piave'ye ait. Performans, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi''nde gerçekleştirildi.

Yetenekli Ekip ve Etkileyici Sunum

Rejisör Cenk Bıyık yönetimindeki iki perdelik eserde, orkestra şefleri Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe ile SAMDOB orkestrası, koro şefi Paola Villa yönetimindeki koro ile birlikte solistlere eşlik etti. Eserin dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografi ise Zeynep Bengier tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, video projeksiyonu Ahmet Şeren imzası taşıyor.

Aşkın Acımasız Yolculuğu

Eserde, aşka derin bir tutku ve fedakarlıkla bağlı olan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu hayatı işleniyor. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği bu operanın gelecekteki performansı ise 13 Ocak tarihinde saat 20.00'de yeniden Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sahneledi. Fransız yazar Alexandre Dumas'nın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sahneledi. Fransız yazar Alexandre Dumas'nın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.