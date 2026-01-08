Konya'da 99,8 milyon metreküp atık su arıtılarak yeniden kullanıma kazandırıldı

KOSKİ'nin ileri biyolojik arıtma tesisleri çevre ve su yönetimine katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleriyle çevre sağlığını korurken, arıtılmış suyun yeniden kullanımıyla su kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılı içerisinde Ilgın, Çumra, Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlanarak hizmete alındığını belirtti. Başkan Altay, KOSKİ’nin Konya genelinde 2018 yılından bu yana toplam 14 atık su arıtma tesisi inşa ettiğine vurgu yaptı.

Altay, "Tamamlanan son yatırımlarla birlikte il genelindeki toplam atık su arıtma tesisi sayısı 49'a ulaştı. İleri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatılan tesisler, atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlarken, suyun yeniden kullanımına da imkan tanıyor," dedi.

Başkan Altay ayrıca, "2025 yılı içerisinde Konya'daki atık su arıtma tesislerimizde toplam 99 milyon 839 bin 191 metreküp atık su arıtılarak yeniden kullanıma kazandırıldı. Ayrıca atık çamurlardan 4 milyon 476 bin 286 kilowatt saat elektrik enerjisi üretildi. Özellikle tarımsal sulama amaçlı değerlendirilebilen arıtılmış su, mevcut su rezervlerinin korunmasına önemli katkı sağlarken, kuraklık riskine karşı da sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde çevre yatırımlarımıza devam edeceğiz," ifadelerine yer verdi.

Konya genelinde hizmet veren 31 biyolojik ve 18 doğal olmak üzere toplam 49 atık su arıtma tesisi, günlük 328 bin 477 metreküp arıtım kapasitesiyle çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir su yönetimine önemli katkı sağlıyor.

