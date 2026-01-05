Konya'da Yoğun Sis: Şehir 'Sis Denizinde' Kayboldu — Dron Görüntüleri

Konya'da Yoğun Sis Şehir Silüetini Gizledi

Konya şehir merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehrin birçok noktasını adeta bir örtüyle kapladı. Konya şehir merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, dron ile görüntülendi.

Hava durumu ve etkileri

Gece saatlerinde ölçülen en düşük sıcaklık -2 derece olarak kaydedilirken, gün içinde en yüksek sıcaklığın 9 derece olarak tahmin edildiği bildirildi. Gece ilerleyen saatlerde hissedilen soğuk hava, sabaha doğru yoğun sis olarak kendini gösterdi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve kent merkezindeki bazı binalar yer yer görünmez hale geldi. Şehir, birçok noktada sis denizinde kayboldu şeklinde tanımlandı.

Dron Görüntüleri Eşsiz Manzaralar Oluşturdu

Sis ilerleyen saatlerde etkisini yitirmeye başlarken, sabah çekilen dron görüntüleri ortaya çıkan manzarayı belgeledi. Dron ile kaydedilen görüntüler, şehrin sis altındaki silüetini ve oluşan atmosferi çarpıcı karelerle gösterdi.

Görüntüler, Konya'daki sabah sisini ve kentin farklı noktalarındaki etkilerini gözler önüne serdi.

